España es el tercer país del mundo más atacado por los ciberdelincuentes en la primera mitad del año

Uno de cada cinco delitos en España se comete en la red. El dato lo dio el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una comparecencia el pasado 8 de febrero para presentar la estrategia del Gobierno para tratar de frenar la oleada de ciberataques. En números, el año pasado se registraron 375.506 infracciones de este tipo, un 72% más que en 2019. En la primera mitad de este año, nuestro país es el primero de Europa y tercero del mundo más atacado por los delincuentes, según un informe de la compañía de ciberseguridad Eset. Solo Japón y Estados Unidos están por delante. Los casos más sonados han sido los del Hospital Clinic de Barcelona, Euskaltel o Telepizza.

El robo de información -'infostealers, en inglés- es una de las amenazas más habituales. Suelen estar relacionados con el robo de credenciales de correos corporativos, cuentas bancarias o de criptomonedas. Los picos se detectan en fechas concretas en las que se mandan correos electrónicos de forma masiva. Las tarjetas de crédito -'carding'- también se han convertido en objetivo de los cacos electrónicos. Se hacen con los datos de la víctima para cargar gastos.

El filón de la 'sextorsión'

Otro caso son las páginas web maliciosas que los delincuentes digitales usan para impulsar sus campañas de 'phishing' -envío de correos electrónicos suplantando a alguna entidad para obtener los datos personales del usuario-, 'scam' -estafas por medios electrónicos- o descarga de malware -un programa informático que se hace con el control del dispositivo informático de la víctima-. En estos se ha detectado un incremento en estos primeros meses que rompe con la tendencia a la baja observada a finales del año pasado.

La 'sextorsión' es otro de los delitos más habituales. Los delincuentes envían correos electrónicos amenazando a las víctimas con publicar fotos o vídeos de índole sexual si no se paga cierta cantidad en criptomonedas. El FBI ha alertado de que la tecnología de 'deep fake' ha agravado esta práctica delictiva, pues permite manipular todo tipo de imágenes. Respecto a las criptomonedas, Eset no ha detectado repunte alguno pese a que vienen recuperando parte de su valor desde que arrancó el año. No obstante, advierten de que han registrado en nuestro país estafas relacionadas con supuestas inversiones en estas divisas digitales que utilizan la imagen de famosos sin su permiso.

Cuidado con las vacaciones

Las vacaciones son un momento también crítico para las ciberestafas. La inflación ha hecho que disfrutar del descanso veraniego suponga un importante agujero en las economías familiares. Cada euro cuenta y en esa búsqueda de mejores precios podemos caer en la trampa de estos delincuentes. La compañía de ciberseguridad Kaspersky ofrece varios consejos para evitarlo. Un primer paso sería planificar las vacaciones en webs de confianza. Debemos sospechar de páginas desconocidas, con precios demasiado bajos para ser ciertos y que solicitan demasiada información personal. Antes de hacer cualquier pago o de ofrecer datos personales, debemos verificar la URL del sitio -la dirección que aparece en la parte superior de la página-. Tiene que tener la secuencia 'https' y el icono del candado. Cuidado con los sitios con errores ortográficos o nombres extraños. Son pistas que indican que no debemos fiarnos. También sería importante leer reseñas de confianza para conocer la experiencia de usuarios que han utilizado antes la plataforma en cuestión.