Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Incendio en el Pabellón de los Países de la Zona Azul en la COP30. REUTERS

España protesta ante Brasil por eliminar los combustibles fósiles en el texto final de la Cumbre del Clima

Junto a más de treinta países se recrimina a la presidencia de la COP30 que omita las hojas de ruta para la transición a la energía limpia o el cuidado de los bosques. «La propuesta no cumple con las condiciones mínimas»

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:22

Comenta

El incendio en el pabellón de los negociadores de la Cumbre del Clima de Belém, que obligó a desalojar a delegaciones como la española, tuvo ... su réplica figurada a última hora de ese mismo día, cuando se conoció el borrador del principal texto, el Muritao (antes 'cover decisions'), propuesto por la presidencia brasileña. El gobierno de Lula Da Silva, que había inaugurado la COP30 con encendidas palabras de transición energética, había eliminado toda referencia a los combustibles fósiles. Hasta el miércoles se proponían dos opciones para seguir con la lucha por acabar con esta fuente energética contaminante y seguir la senda de reducir el calentamiento global. En las siete páginas que deben guiar a los países en sus compromisos climáticos no se hace mención a los combustibles fósiles.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un experto de la Aemet advierte del giro radical en Canarias: ocurre este domingo
  2. 2 Salvaje agresión a una menor en La Palma: un nuevo caso de abusos grabado en vídeo
  3. 3 Hiperdino tira la casa por la ventana en este Black Friday
  4. 4 El Ayuntamiento ordena el cierre de una discoteca del Puerto por ruidos y seguridad
  5. 5

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  6. 6 Adiós al coche: cortes de tráfico por el encendido de las luces de Navidad en Las Palmas de Gran Canaria
  7. 7 Los pensionistas canarios recibirán la paga extra de Navidad en esta fecha
  8. 8 Conduce bajo los efectos de la droga y se marcha por no disponer la Policía Local de habilitación para la prueba
  9. 9 Detienen a un hombre por talar y podar varias palmeras canarias sin autorización en Vecindario
  10. 10 Noria del tiempo en Canarias: la Aemet avisa de la vuelta al calor antes de la irrupción del chorro polar

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 España protesta ante Brasil por eliminar los combustibles fósiles en el texto final de la Cumbre del Clima

España protesta ante Brasil por eliminar los combustibles fósiles en el texto final de la Cumbre del Clima