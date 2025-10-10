Las enfermeras escolares acercan el valor de la lactancia materna a la comunidad educativa Un concurso escolar de dibujo en cinco centros escolares de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura promueve la toma de conciencia desde edades tempranas sobre la importancia de la lactancia para la salud de las personas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 10 de octubre 2025, 18:43 Comenta Compartir

Cinco centros educativos de Gáldar (Gran Canaria), Tías (Lanzarote) y Tuineje (Fuerteventura) protagonizaron durante toda esta semana la primera edición del Concurso Escolar de Dibujo por la Semana Europea de la Lactancia Materna, una fecha que invita a reflexionar sobre la importancia de priorizar la lactancia materna como un derecho humano fundamental para la madre y el bebé.

La iniciativa, auspiciada por el Colegio de Enfermería de Las Palmas, fue puesta en marcha por las enfermeras escolares de los colegios de educación infantil y primaria Los Quintana, Puerto del Carmen, Costa Calma, La Lajita y Tarajalejo.

Como premio, los centros recibieron un lote de libros relacionados con la lactancia materna y un juego educativo para cada alumno o alumna seleccionada como ganadora en cada una de las 21 clases participantes. El certamen, en el que tomaron parte 340 escolares, nace con vocación de continuidad y con el fin claro de comprometer a los centros educativos con el apoyo, la promoción y la protección de la lactancia. Se trata de crear entornos escolares amables con la lactancia materna, que acompañen y sostengan a las familias en este proceso.

Amamantar no debe ser visto como una responsabilidad individual exclusiva de la madre, sino como una práctica que requiere apoyo colectivo y sostenido. Por eso, es necesario fortalecer los sistemas de salud, las comunidades y los lugares de trabajo, de forma que las madres puedan amamantar sin sentirse culpables, solas o exhaustas. La educación resulta fundamental: informar a niños y niñas sobre la lactancia materna fomenta una sociedad más consciente y respetuosa.

Las enfermeras escolares tienen un papel importante en esta tarea porque son referentes de salud y fuente de confianza para familias, alumnado y comunidad educativa. Normalizar la lactancia como parte de la vida cotidiana, reducir los prejuicios o la desinformación y sensibilizar desde edades tempranas sobre los beneficios de la lactancia materna ayuda a fomentar la creación de redes de apoyo y entornos favorables para que las madres lactantes puedan dar el pecho en cualquier momento y lugar.

Desde el Colegio de Enfermería de Las Palmas se recuerda que la lactancia materna es una forma natural y eficaz de que los bebés empiecen su vida con salud. Fortalece el sistema inmunológico, ayuda a combatir enfermedades tanto en el presente como en el futuro, favorece el vínculo madre-hijo y proporciona un bienestar y una nutrición esenciales para un crecimiento sano. Es, además, un alimento sostenible y equitativo: no genera residuos, reduce costes y protege el medio ambiente.

Temas

concurso