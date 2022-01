Una médica, sobre los no vacunados contra la covid: «Cuando hay que intubarlos, lloran y se asustan muchísimo» Los sanitarios canarios siguen analizando la situación de la pandemia y el colapso que viven los hospitales.

Samantha Huidobro es médico de la UCI del Hospital Universitario de Canarias, en Tenerife. Ella, emocionada, ha hecho balance de la crítica situación que vive la UCI donde trabaja, en una entrevista concedida a Cope Tenerife. « Hay gente que niega la pandemia, que te dicen si creen o no creen, como si esto fuera una religión, y esto es muy duro».

Cuando vio una de las manifestaciones celebradas por los negacionistas, reconoció que «cuando vi esas imágenes, no pude ver el vídeo entero, no podía, era una sensación de rabia, de pena, de impotencia, de no saber que está pasando». La doctora añade que «me gustaría que estuvieran una semana viendo lo que nosotros vemos, seguro que cambiarían de opinión».

Al final, y tal y como afirmó Huidobro a la citada emisora, «todos se arrepienten, porque cuando llegan con nosotros se dan cuenta de lo que es, y que no es como ellos pensaban», añadiendo que, «el problema es que muchos no son conscientes de los graves que están, y cuando tienes que explicar que hay que intubarlos, se asustan, lloran, y otros protestan porque no tienen esa sensación de gravedad. La realidad es que todos acaban teniendo mucho miedo a morir, y sobre todo a morir solos en una UCI».