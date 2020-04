En busca de un rayo de sol... en la habitación

Ya sea para llegar a uno u otro nivel, desde casa no lo tenemos tan fácil, pues el 90% de la vitamina D se sintetiza a partir del contacto con la piel de los rayos UV tipo B del sol y no son tantos los afortunados con una terraza o un patio donde broncearse. A pesar de todo, la SEMG recomienda tomar el sol en la cara, los brazos y las piernas al menos 10 ó 15 minutos diarios, aunque sea a través de la ventana abierta (el cristal actúa de pantalla y filtra la radiación), y preferiblemente en las horas centrales del día y sin protección solar. «En otras épocas, las cremas que filtran la radiación son recomendables para evitar patologías como el cáncer de piel, pero en este caso no porque su uso anula la síntesis de vitamina D», explica Cucalón. «Además, 10 ó 15 minutos no es demasiado tiempo como para que se produzca un eritema (signos de quemadura), pero sí para obtener suficiente cantidad de vitamina D».

Otro consejo es aumentar el consumo de alimentos ricos en esta sustancia, como pescado azul (salmón, caballa, sardinas, atún), setas, huevos, aguacate, marisco o productos enriquecidos con vitamina D (lácteos, zumos, cereales). Por su parte, «determinados colectivos con factores de riesgo asociados como: personas mayores, ancianos en residencias, niños y adolescentes en crecimiento, lactantes, mujeres embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas, deberían tomar algún medicamento complementario, como el colecalciferol», señala el experto. Las personas obesas también tienen más dificultad de sintetizar esta hormona porque la capa grasa no permite su correcta absorción.

En relación a los menores, la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) recomienda hacer una consulta telefónica individualizada con el pediatra antes de proceder a suplementar la dieta de los niños con complementos de vitamina D.