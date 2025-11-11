Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Canarias en alerta por la borrasca Claudia, última hora en directo: clases suspendidas, lluvias e inundaciones
Bajo nivel de agua en el embalse de Belesar, en Lugo, que se encuentra al 27% de su capacidad. EP

Los embalses remontan tras 24 semanas consecutivas a la baja

Están al 51% de su capacidad y almacenan un total de 28.786 hectómetros cúbicos, una leve subida en esta última semana de 38 hm3 que rompe una racha negativa desde mayo

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Martes, 11 de noviembre 2025, 14:36

Comenta

Han sido sólo 38 hectómetros cúbicos, pero son suficientes para romper una racha a la baja en los embalses españoles, una tendencia negativa que ya ... duraba 24 semanas consecutivas. Desde el pasado 26 de mayo, la reserva hídrica nacional no registraba una subida. Todo eran 'números rojos', descenso tras descenso, semana tras semana, hasta este punto de inflexión llegado este martes, cinco meses y medio después del último incremento.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atentos a la borrasca Claudia: «podría ser uno de los episodios más adversos de los últimos años en Canarias»
  2. 2 La Aemet enciende los avisos por el impacto de la borrasca Claudia en Canarias y un experto advierte de sus consecuencias
  3. 3 ¿Cuándo y cómo pagar la nueva tasa de basura en Las Palmas de Gran Canaria?
  4. 4 Don Zoilo fulmina el carril bici: un peligro y «una chapuza»
  5. 5 No sólo lluvias: la Aemet advierte a Canarias de lo que llegará este miércoles a las islas
  6. 6 Una esquinita que huele a lo de siempre: Así es la nueva era de Gazuza
  7. 7 Canarias avanza en un decreto para sancionar a los parados que rechacen un empleo o formación
  8. 8 El brote de sarampión llega a Gran Canaria: ya son 21 casos
  9. 9 Canarias se prepara para la borrasca Claudia: este es el protocolo para la suspensión de clases en los colegios
  10. 10 La imagen que muestra el impacto que tendrá la borrasca Claudia en Canarias: hasta 100 litros por metro cuadrado

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Los embalses remontan tras 24 semanas consecutivas a la baja

Los embalses remontan tras 24 semanas consecutivas a la baja