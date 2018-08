Ellos también tienen TDAH

“¡No lo hacía bien! Yo no hacía nada bien”, dice Ryan Gosling en una entrevista con “XL Semanal” ante una pregunta sobre sus inicios en el mundo del espectáculo cuando todavía era un niño. El actor tiene TDAH , igual que otras estrellas del firmamento de Hollywood. Una de ellas es Jennifer Lawrence , pero hay bastantes más.

Son impulsivos, se distraen con facilidad y suelen tener problemas de conducta. El TDAH hace que el camino hacia las metas profesionales sea un poco más arduo, pero no es un obstáculo insalvable. Ejemplo de ello son los personajes famosos que han alcanzado la cumbre en sus trayectorias profesionales llevando el TDAH en la mochila.

EL TDAH dificulta, no impositibilita.

En el mundo del deporte también encontramos grandes figuras con TDAH, como Michael Jordan, considerado el mejor jugador de baloncesto de la historia, o Michael Phelps, ganador de 28 medallas olímpicas en natación.

Asimismo, el prestigioso psiquiatra español nacionalizado estadounidense, Luis Rojas Marcos, tiene este trastorno. En una entrevista con el periódico español “Público” confiesa que, al principio, el TDAH le afectó negativamente.

“Con 12 o 13 años suspendía todo menos las tres ‘marías’: educación física, religión y formación del espíritu nacional. Mis padres estaban muy preocupados por si iba a poder estudiar o aprender un oficio... Al final salí adelante gracias a una serie de personas que me ayudaron en un tiempo, los años 50 y 60, en que no se conocía este trastorno. Además, logré usar mi exceso de energía, propio del TDAH, en otras actividades como tocar en un grupo de música. Luego me ha ido muy bien, pero siempre con ayuda y esfuerzo”, confiesa.

María José Collado Mateo, doctora en psicología y codirectora del Centro Cuarto de Contadores, ubicado en el municipio madrileño de Leganés (España), señala que en la actualidad el TDAH es uno de los trastornos neuropsiquiátricos más diagnosticados en la infancia.

“Se caracteriza por las dificultades para mantener la atención, la elevada impulsividad y la hiperactividad, que interfieren de manera significativa en diferentes áreas de la vida del niño, adolescente o adulto, como son la escolar, laboral, familiar y social”, explica.

La psicóloga comenta que a los niños y adolescentes con TDAH les resulta complicado, por ejemplo, mantenerse sentados a la mesa mientras comen.

Además, “tienen importantes dificultades a la hora de planificar tareas y llevarlas a cabo. Pueden empezar varias cosas pero van saltando de una a otra sin terminar ninguna. Otro aspecto importante en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es la propensión a sufrir accidentes provocados por la dificultad para controlar los impulsos y valorar los riesgos de las situaciones en las que están involucrados”, detalla.