El violador del ascensor pide perdón y ayuda para un impulso que no controla

Sin beneficios

"Le hablo con el corazón en la mano, sabiendo que me voy a morir en la cárcel", ha dicho al tribunal con semblante sereno, y ha añadido: "Estoy arrepentido de todo lo que he hecho e incluso de haber nacido".

"Que me entiendan a mi también porque yo me considero una víctima de mí mismo. Tengo un impulso que no puedo controlar", ha asegurado tras manifestar que tiene un problema psicológico del que no ha sido tratado específicamente, a pesar de solicitarlo, y para el que ha pedido ayuda.