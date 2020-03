El transporte público gratis no es tan buena idea

Transporte público gratis. A primera vista, desde luego que parece una buena idea, todo lo que sea fomentar algo que beneficia al medio ambiente, a nuestra salud al suponer verter menos contaminación al aire que respiramos, a aliviar los atascos que sufrimos en nuestras carreteras y además a nuestros bolsillos... Bienvenida sea.

Es una medida en marcha desde este sábado en Luxemburgo, que se ha convertido en el primer país del mundo en ponerla en funcionamiento con sus trenes, tranvías y autobuses. Precisamente con esos argumentos: reducir la congestión en su red viaria, rebajar la polución, luchar contra el cambio climático (más de la mitad de las emisiones de efecto invernadero allí provienen del transporte) y respaldar a los ciudadanos con rentas más bajas.

Con estas premisas, realizar la llamada periodística de rigor a una organización ecologista con mucha experiencia en este tema, Greenpeace, parece ser un mero trámite para añadir un testimonio que ensalce la decisión del pequeño reino europeo... Pero no. Adrián Fenández, ingeniero de Obras Públicas especializado en Transporte, y responsable de la campaña de Movilidad de Greenpeace España dice esto: «En Greenpeace Luxemburgo se congratulan de la medida, aunque creen que debe ir acompañada de otras, pero la organización aquí en España lo tiene muy claro: no nos parece en absoluto una propuesta adecuada. Las apariencias engañan».

El experto enmarca esta decisión de Luxemburgo en el catálogo de medidas oportunistas pero sin fondo, «que no cambian nada o casi nada la realidad»: «Podría parecer que hacer gratis el transporte público es una medida para incentivar su uso, pero hay que tener en cuenta que el ciudadano, cuando decide qué medio de transporte utiliza, lo que más valora es la comodidad, la rapidez y la seguridad. Si es gratis pero tarda mucho o te deja lejos o no funciona en el horario que necesitas... sigues usando el coche. Y el precio no es disuasorio».

En la reciente encuesta de movilidad de Madrid, preguntaron a los ciudadanos por qué no usaban el transporte público y solo el 2% dijo no utilizarlo porque le pareciera caro, frente a porcentajes del 30% o el 40% que dijeron no cogerlo porque tardaba más o era menos cómodo. «El autobús, el tren, el tranvía... siempre es más barato, sea gratis o no, que el coche; con lo que te cuesta el seguro te pagas los viajes en metro un año».