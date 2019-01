El Papa descarta el celibato opcional: «No lo haré. Eso queda claro»

En su conversación con los periodistas, el Pontífice ha asegurado que no va a ir tan lejos como para dar un permiso general para que los sacerdotes se casen. Sin embargo, Francisco sí admite que hay un problema con las comunidades católicas remotas en lugares como el Amazonas o algunas islas del Pacífico, donde no hay sacerdotes para celebrar misa.

En esos casos, afirma que puede ser una idea ordenar a un miembro mayor de esas comunidades, incluso si esa persona está casada, para que pueda desempeñar el papel de sacerdote.

Así, ha apuntado que el tema «debe estar abierto» para los lugares «donde hay un problema pastoral debido a la falta de sacerdotes». «No estoy diciendo que se deba hacer, porque no he pensado, he orado lo suficiente sobre eso. Pero los teólogos deben estudiarlo», ha puntualizado.