El nuevo carné castigará más al teléfono

Endurecerá la infracciones

La filosofía de la reforma es endurecer (que quite más puntos) el castigo a las infracciones más repetidas y más peligrosas y reducir, al tiempo, las sanciones menos frecuentes y no tan directamente relacionadas con la siniestralidad en carretera. La DGT también pretende hacer más atractivos los cursos de recuperación, de manera que el alumno no sume 6 puntos, sino 8, al hacerlos.

«Vamos a actualizar el permiso por puntos. Después de 12 años [desde su implantación], mi manual dice que hay que parar, hacer un balance y aprovechando la experiencia acumulada actualizarlo, retocarlo, para darle un nuevo impulso», había anunciado este jueves Navarro en una rueda de prensa dedicada al balance de la siniestralidad de 2017. Navarro estuvo ocho años al frente de la Dirección General de Tráfico, entre 2004 y 2012, y se encargó de impulsar el carné por puntos, su gran legado.