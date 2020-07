El hambre, la gran pandemia

El año pasado 135 millones de ciudadanos tuvieron que hacer frente a severas crisis alimentarias en 55 países debido a fenómenos meteorológicos drásticos, conflictos, recesiones económicas, emigraciones forzosas o de todo ello a la vez. No se conocen otras cifras más espeluznantes. En Sudán del Sur, el 61% de la población no tiene comida a su alcance de manera regular y en Zimbabwe y la República Centroamericana, el 35%. En Yemen, Siria, Afganistán, Irak, Líbano, Haití o Venezuela la ausencia de alimentos sigue engordando una legión de hombres, mujeres y niños desnutridos, moribundos e invisibles.

Cerca de 821 millones de personas -una de cada nueve en el planeta- se acuesta y se levanta con el estómago vacío. Padecen lo que los técnicos llaman hambre crónica. La falta de acceso a la comida mata a un ser humano cada dos segundos en algún lugar del planeta. Los fallecidos por inanición serán 40.000 durante el día de hoy. Si todos esos decesos ocurrieran en Europa, al cabo de un año enterraríamos al equivalente de los habitantes de Londres, París y Madrid. Por comparar, en cinco meses de coronavirus han muerto en el mundo algo más de medio millón de personas. No hay mayor pandemia en el mundo ni más letal que la del hambre. No es contagiosa, por eso se propaga sin estados de alarma.

4.000 kilómetros hasta la boca

Que la mitad del mundo ateste los contenedores con alimentos pasados de fecha mientras la otra mitad muere por inanición supone una forma suprema de oprobio. Pero también una grave agresión para nuestros recursos naturales. «Para producir esos 1.300 millones de alimentos que no va a comer nadie estamos utilizando 1.400 millones de hectáreas de terreno, es decir, 28 veces la superficie de nuestro país si toda España fuera fértil, la cuarta parte del agua dulce del planeta y 300 millones de barriles de petróleo. Y emitimos el 12% de los gases de efecto invernadero. ¿Qué justicia, eficacia y sostenibilidad tiene el sistema agrolimentario? Mire, el alimento medio que llega a nuestras bocas en España ha recorrido antes entre 2.500 y 4.000 kilómetros. Los corderos de Nueva Zelanda, las pipas de China, la soja de los Estados Unidos... ¿Qué sentido tiene esto?», cuestiona el experto.

Hijo de agricultores, formado como Ingeniero Agrónomo en España y doctor en Genética en California, Esquinas Alcázar tiene claras las causas de que la Tierra sea un planeta cada vez más hambriento. «Cuando era pequeño y se me caía un trozo de pan al suelo, mi familia siempre me decía ‘cógelo, bésalo y cómetelo’. Entonces, el alimento era sagrado. Hoy ha pasado a ser una mercancía. Por tanto, no importa si contamina el medio ambiente, si afecta a la salud o si no llega a la boca del hambriento. Tres grandes consorcios controlan el 75% de las semillas comerciales del mundo y el 63% de los agroquímicos. Ellos tienen el control de la alimentación mundial y piensan en clave de beneficios».