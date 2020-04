El confinamiento, una rutina insana

En un pequeño espacio entre el sofá y la mesa, con garrafas de agua como pesos y sin apenas contacto con la luz natural muchos canarios y canarias han intentado hacer ejercicio físico en los más de 40 días que han pasado desde que comenzara el confinamiento. La propuesta de desescalada del Gobierno de Canarias, publicado el jueves por Canarias Ahora, contempla la autorización de hacer ejercicio físico entre las 5.00 y las 9.00 de la mañana y las 20.00 y las 23.00 de la noche. Sin embargo, para algunos profesionales del deporte, esta tardanza y esta omisión de la actividad física al aire libre como bien de primera necesidad ha dejado en evidencia “el último plano” al que está relegada en la población, “desatendiendo una necesidad biológica del ser humano: moverse”. “Es una total incoherencia y una metedura de pata del máximo calibre. El ejercicio es la estrategia número uno para tratar cualquier patología, y la primera necesidad para fortalecer el sistema inmune”, apunta Airam Fernández, entrenador, fisioterapeuta y experto en salud y alimentación.

A pesar de que la naturaleza del ser humano no es sedentaria, la aparición de la agricultura, la revolución industrial y la revolución tecnológica han sido los tres grandes hitos históricos que han supuesto un “bofetón a la actividad física” y han derivado en una población con “más sedentarios que activos”, con todas las consecuencias que supone esto para la salud: mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo II, obesidad, problemas de salud mental, rigidez articular, dolor o debilidad muscular. De esta forma, se ha desvirtuado el impacto positivo del deporte en la salud física y mental, más necesaria si cabe en un contexto de pandemia mundial. “Hacer ejercicio durante el confinamiento permite liberar endorfinas y así disminuir la sensación de ansiedad que provoca estar encerrados en el mismo espacio durante tanto tiempo”, señala Valeria Morales, entrenadora en actividades funcionales.

En el caso de los niños, la psicóloga clínica Dolores Merlino subraya que el movimiento es fundamental para que puedan gastar la energía que acumulan durante el día y que el confinamiento les ha arrebatado. Asimismo, la actividad física es igualmente importante para regular los horarios de sueño, uno de los más afectados del encierro al no alcanzar el cansancio suficiente durante la jornada.

También este sector, como la cultura o el arte, se ha desplazado a las plataformas digitales. “Si haces deporte guiándote por un entrenador online ves a personas distintas y evades tu mente de las preocupaciones”, opina Morales. Pero mantener la motivación es complicado. “Es un escenario que va totalmente en nuestra contra. El hastío puede venir por mil causas: el espacio, el material, el tipo de entrenamiento, la soledad”, apunta Airam Fernández. Además, mantener un comportamiento sedentario durante todo el día hace más difícil que de pronto el cuerpo se active para hacer ejercicio. En el caso de los centros de entrenamiento que dirige Fernández, han optado por dar clases virtuales varias veces al día para intentar preservar la implicación de los usuarios: “Ya de por sí la motivación se modula con los días, no es constante. Pero yo veo dónde entrena la gente. Muchos tienen espacios tan limitados y tan poco motivantes que es muy fácil hartarse. La situación es totalmente insana”.

Para el experto en salud y alimentación, la propuesta del Ejecutivo regional de permitir hacer ejercicio físico en determinadas franjas horarias es “un parche más”. “¿Qué pasa con las familias con niños que no pueden hacerlo a esas horas? Si se da la opción, mejor espaciar a las personas en el tiempo y no concentrarlas en esos tiempos. Si a mí me han enseñado que en el supermercado tengo que mantener un metro y medio de distancia, ¿por qué no nos enseñan que para salir a caminar también?”, cuestiona Fernández. Entre las medidas planteadas por el Gobierno canario también figura la reapertura de los gimnasios en la segunda fase de desconfinamiento aunque con restricciones, junto a centros comerciales para compras concretas y los primeros establecimientos turísticos.