El confinamiento afecta al Banco de Alimentos

La crisis sanitaria por el coronavirus y el confinamiento que conlleva el estado de alarma afectan al Banco de Alimentos de Las Palmas en varios aspectos. Por un lado, la institución no podrá hacer las próximas campañas que tenía previstas, con lo que contará con menos recursos. Por otro, ahora le sobran productos frescos, su caballo de batalla, pero le faltan no perecederos al no poder recoger donaciones de la forma tradicional. Y en tercer lugar, su voluntariado está formado, de forma mayoritaria, por personas mayores, muchas de las cuales se tienen que quedar en casa cumpliendo el confinamiento. Así lo explica el presidente de la ONG, Pedro Llorca, quien hace un llamamiento a las instituciones públicas para que «adelanten» como sea la subvención económica que le otorgan para poder comprar alimentos no perecederos y que no cese su actividad.