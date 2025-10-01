Utamed arranca con 1.500 alumnos y el objetivo de «ser motor» de la innovación educativa La primera universidad privada 'online' de Andalucía abre su primer curso en un acto donde se reflexionó sobre los retos de la enseñanza superior en un mundo tecnológico y cambiante

Antonio M. Romero Málaga Martes, 30 de septiembre 2025 | Actualizado 01/10/2025 06:50h. Comenta Compartir

La enseñanza superior vivió este martes un hito al incorporar la oferta de la Universidad Tecnológica del Atlántico-Mediterránea (Utamed), que arranca de manera online con 1.500 alumnos, un centenar de profesores (el 65 por ciento de ellos doctores) y con el objetivo de «ser motor» de la innovación educación superior con el uso de las nuevas tecnologías para adaptar la formación a las necesidades reales de las empresas y del tejido productivo actual. Los alumnos matriculados en los once grados y cinco másteres que van a comenzar en este curso académico tienen una edad media de 32 años, hay más mujeres (55 por ciento) que hombres, el 30 por ciento vive en municipios de menos de 10.000 habitantes y más de la tercera parte reside en localidades alejadas de una capital de provincia, lo que les habría supuesto tener que asumir un «elevado» coste (alojamiento, manutención o transporte) si hubieran optado por una universidad presencial.

«El gasto medio en un curso académico que tiene que asumir un alumno que estudia fuera de su residencia habitual es por lo general más del doble del coste de la matrícula media de Utamed», ha afirmado el rector, Juan de Dios Jiménez, durante la apertura del curso de esta nueva universidad, que tiene sede en Málaga. Un acto donde Jiménez ha destacado las tres señas de identidad que definen a Utamed: su mirada y colaboración con las empresas para formar a profesionales capacitados técnicamente, la aplicación de las nuevas metodologías y tecnologías necesarias para adecuar a los alumnos a los actuales cambios disruptivos y «democratizar» la educación superior ya que se pretende «romper todas las barreras, ya sean geográficas o personales, para acceder a una formación universitaria, sin importar dónde el alumno viva o cuál sea su situación. Ser cien por cien online permite estudiar dónde y cuándo se desee, eliminando los horarios fijos y los desplazamientos. Además, nuestro modelo educativo representa una mejora en la movilidad social, el denominado ascensor social, formando a personas que hasta ahora no tenían la posibilidad de acceder a la educación universitaria».

Retos de la educación

El acto de apertura del curso ha sido el marco para reflexionar sobre los retos de la educación superior en un mundo tecnológico y cambiante. Así lo ha expuesto tanto el presidente del Consejo Social de Utamed, Bernardino León, como la escritora malagueña Elvira Roca, encargada de la lección inaugural bajo el título '¿Para qué debe servir una universidad? ¿Hay futuro sin pasado?', donde ha advertido sobre los riesgos de confundir información con conocimiento en un mundo marcado por la velocidad tecnológica y ha incidido en que la memoria, la riqueza del lenguaje y la capacidad de expresarse con precisión siguen siendo pilares esenciales de la educación. «En un mundo inundado de tecnología es necesario preguntarse no sólo qué ganamos, sino también qué estamos perdiendo», ha sostenido la historiadora e investigadora.

Este modelo educativo «rompe con las barreras geográficas y personales para acceder a la formación universitaria»

Por su parte, el presidente de Utamed, Paco Ávila, ha hecho un alegato al camino recorrido y a las dificultades encontradas hasta llegar a la puesta de largo de esta universidad privada y tendió la mano al resto de universidades en un momento marcado por la competitividad. «Competir, competir… qué palabra tan maravillosa y tan sana. Y lo hacemos con la mano tendida a todas las universidades, públicas y privadas, para cooperar y elevar juntas el nivel de la educación», ha subrayado. Medio millar de asistentes han participado en la apertura del curso académico, que ha sido el marco también para la inauguración de la sede de Utamed, ubicada en el Parque Tecnológico de Málaga, con un edificio de más de 7.000 metros cuadrados concebido como un campus integrado y rehabilitado por el estudio de arquitectura Flow81.

Temas

Universidades

Málaga

Innovación

Educación

UTAMED