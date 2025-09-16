La Universidad Fernando Pessoa Canarias inaugura el curso académico 2025-26

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 16 de septiembre 2025, 09:51 Compartir

El campus universitario de Santa María de Guía ha dado la bienvenida oficial al curso académico 2025/2026 en el Paraninfo José Dámaso, con un acto institucional en el que han participado autoridades académicas, la comunidad universitaria y personalidades invitadas. Entre los asistentes se encontraban el Viceconsejero de Universidades e Investigación del Gobierno de Canarias, Ciro Gutiérrez; el Presidente de la UFPC, Antonio N. Rodríguez; la Rectora de la UNAM, Ana María González Martín; el alcalde de Santa María de Guía, Alfredo Gonçalves ; la directora de la ACCUEE, María Rosa Suárez así como autoridades académicas y civiles, profesorado, personal de administración y servicios y el estudiantado universitario, reflejando la relevancia del acto para toda la comunidad universitaria.

El acto contó además con la presencia de Jorge Petit, consejero delegado del Hospital Perpetuo Socorro, recientemente acreditado como hospital universitario por la Universidad Fernando Pessoa Canarias.

La ceremonia reunió a la comitiva académica y a los doctores honoris causa de la institución, y estuvo marcada por dos momentos especialmente significativos: la entrega de la medalla a D. Alfonso Vallés, en reconocimiento a su labor como Vicerrector de Calidad, y la investidura del Dr. Javier Alejandro Burgos Burgos como primer doctor de la Universidad Fernando Pessoa Canarias, tras la defensa de su tesis doctoral «Hipofraccionamiento combinado con radioterapia intraoperatoria en cáncer de mama».

El rector de la Universidad Fernando Pessoa Canarias, Antonio Rodríguez, subrayó la importancia de este acto para la institución: «Este acto no es solo una bienvenida al nuevo curso, es también una celebración de los logros colectivos de nuestra comunidad universitaria. Hoy reconocemos la dedicación del profesor Vallés y celebramos con orgullo la investidura de nuestro primer doctor, un hito que marca el crecimiento y la consolidación de nuestra institución».

Asimismo, destacó el compromiso de la universidad con la excelencia formativa y científica: «Nuestro objetivo es seguir construyendo una universidad de excelencia, abierta a la sociedad y capaz de responder a los retos científicos y sociales de nuestro tiempo. Apostamos por la innovación y por una enseñanza que prepare a nuestros estudiantes para liderar el futuro». En un discurso cargado de reflexión, Rodríguez también resaltó el papel social de la universidad: «Hoy inauguramos un nuevo curso académico. Y no es solo el comienzo de una etapa de formación, sino también una oportunidad para transformar nuestra manera de ver el mundo. Frente a eso, la experiencia universitaria debe ser un antídoto. No solo como espacio de formación académica, sino como laboratorio de convivencia, de diálogo y de construcción colectiva».

El Viceconsejero de Universidades e Investigación del Gobierno de Canarias, Ciro Gutiérrez destacó el valor del acto y de la institución: «ha sido un acto académico de apertura precioso, es muy bonito ver un paraninfo lleno de estudiantes. Es una universidad que ya está consolidada en Canarias, que aporta diversidad a los estudios y que abre oportunidad a los estudiantes con una apuesta por la calidad y el rigor. Como Gobierno de Canarias nos gusta mucho ver este impulso, este avance, que salen nuevos doctores, que hay programas de doctorado, que reconocen la labor del vicerrector de Calidad, una persona con una gran trayectoria en el ámbito nacional. Es una universidad de la que esperamos en Canarias muy buena aportación de conocimiento e investigación».

Por su parte, Alfonso Vallés, tras recibir la medalla de reconocimiento a su trayectoria como Vicerrector de Calidad, subrayó el sentido de su labor al servicio de la institución: «Significa encarnar una misión de visión y servicio a la comunidad universitaria Fernando Pessoa Canarias integrando tres perspectivas: Calidad, como compromiso con la dignificación del conocimiento y la formación humana. Prospectiva, ayudar a diseñar horizontes más allá de los inmediatos y conectar presente con futuro. Y Transformación, ser agente de cambio, vivir la innovación con sentido humanista y con escucha a toda la comunidad universitaria de la que soy parte».

Con este acto, la universidad reafirma su compromiso con la excelencia académica, la investigación y la formación de calidad, consolidando su papel como referente en el ámbito universitario canario.

Temas

Universidades