Una escuela que adolece de inequidad

La igualdad y la equidad, junto con la calidad, son las piezas fundamentales de la escuela», sostiene el presidente del Consejo Escolar de Canarias, Ramón Aciego, que, además, está convencido de que «la institución que más trabaja por el principio de igualdad es la escolar». Y aún así reconoce que el sistema educativo en el archipiélago adolece de inequidad y los datos, advierte, son «desalentadores».

Canarias es una de las regiones con mayor desigualdad socioeconómica de todo el país y «esa desigualdad se traduce en la escuela», asegura Rosa Marchena, doctora en Psicopedagogía y profesora de la ULPGC, que recuerda que cuando se habla de equidad se tiene que tener en cuenta el efecto del entorno socioeconómico del alumnado sobre su rendimiento académico. «La escuela puede hacer mucho para lograr la equidad, pero conectada con políticas sociales», dice, al tiempo que apunta que en Canarias esto no está ocurriendo y de ahí que el resultado se traduzca en «desigualdad» porque hay «bastantes grupos en desventaja» que en la escuela no reciben sus derechos y no obtienen respuesta a sus necesidades. La evidencia, avisa, está en los datos de abandono y fracaso escolar, en las tasas de escolarización y en lo que dicen los informes PISA, que en 2015 (el último) volvían a situar a Canarias por debajo de la media española, de la Unión Europea y de los países de la OCDE en los indicadores de Ciencias, Matemáticas y Lectura.

También el informe Diferencias Educativas Regionales 2000-2016, de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, señalaba también a Canarias como la región «con el menor porcentaje de alumnos de entornos desfavorables que alcanzan un rendimiento satisfactorio en ciencias», pero, además, advertía en el mismo apartado relativo a la equidad de la «elevada concentración de alumnos con bajo rendimiento académico».