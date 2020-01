Un cole en el que hablar de sexo no asusta

Apoyo a las clases

Edu Gestido, fundador de Transboys, lleva tiempo impartiendo talleres sobre identidad sexual en centros escolares de Tenerife, pero tiene «clarísimo» que la educación afectivo-sexual no se puede restringir a acciones puntuales, sino que tiene que ser integral y transversal a todo el currículo. «Los talleres deben ser un apoyo, un complemento, al trabajo previo en el aula». Esa misma opinión tiene el vicedirector del CEIP Las Mercedes, Óscar Rivero, que en sus clases incorpora algún taller específico, pero como eso, «como un apoyo». En sus talleres, Edu Gestido no habla de «sexualidad, ni de práctica sexuales», eso «corresponde a los docentes», dice. Él habla de «identidad y diversidad de una manera muy didáctica y participativa». Y empieza mostrando a los niños y niñas lo diverso que es el mundo animal. Les explica cómo, por ejemplo, los pájaros tienen en común que vuelan, aunque los hay que no lo hacen y por eso no dejan de ser pájaros. Avanza ejemplificando que el ser másdiverso que hay es el humano: hay personas altas, bajas, en sillas de ruedas, rubias... y les habla de cuerpos con pene y cuerpos con vulva y les pone fotos de caras de personas trans y cisgénero para mostrarles que la gente es diversa, pero igual. Y, por último les explica que tener pene o vulva es ser diverso, pero que también lo es cómo se siente cada uno y eso, les dice, «está en el cerebro no en los genitales». El taller se denomina Mil maneras de se niños y niñas, mil maneras de ser feliz y Edu lo concluye contando su historia, la de una niña que se sentía niño y que hoy es un hombre. «Se quedan alucinados», dice.