Imagen de alumnos subiendo a la guagua C7

Últimos días de plazo para subsanar documentación de Solicitudes de Subvención en materia de Educación

El plazo estará abierto para todos los solicitantes que deban subsanar documentación o certificados hasta el 22 de octubre

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 20 de octubre 2025, 09:18

Comenta

El Ayuntamiento de Antigua ha recordado a los vecinos y vecinas del municipio que hayan solicitado la Subvención en materia de Educación que disponen de plazo hasta este miércoles, 22 de octubre, inclusive, para completar o corregir la documentación requerida en sus solicitudes.

La relación de expedientes que necesitan aportar certificados o documentos adicionales se encuentra publicada en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento, donde se detalla en cada caso qué información falta por presentar.

El consistorio destina 45.000 euros a esta convocatoria, una partida que ha aumentado en 15.000 euros en los dos últimos años, según recordó el alcalde, quien animó a los solicitantes a revisar sus expedientes.

Por su parte, la concejala de Educación, América Soto Betancor, explicó que estas subvenciones están dirigidas a cubrir gastos de transporte fuera del municipio o de la isla, alojamiento fuera de Fuerteventura y la adquisición de material escolar y libros de texto.

Soto Betancor insistió en que los solicitantes deben comprobar y subsanar cualquier error antes del miércoles, fecha en la que se cerrará definitivamente el plazo de presentación de documentación.

