La ULPGC y la ULL lanzan sus primeras nueve microcredenciales para transformar la formación universitaria en Canarias Las universidades públicas canarias impulsan un modelo formativo flexible y europeo que responde a las demandas del mercado laboral, con propuestas en ciberseguridad, sostenibilidad, inteligencia artificial o comunicación profesional

Imagen de la presentación de las microcredenciales en el Paraninfo de la ULPGC.

Efe Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 9 de octubre 2025, 16:32 Comenta Compartir

Las universidades públicas canarias, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y Universidad de La Laguna (ULL), han puesto en marcha sus primeras nueve microcredenciales universitarias, un nuevo sistema formativo orientado a la actualización profesional y la empleabilidad, que permitirá a estudiantes y profesionales adquirir competencias específicas y reconocidas con certificación digital europea.

Las microcredenciales, codiseñadas por ambas instituciones, abordan áreas estratégicas para el desarrollo del archipiélago como la ciberseguridad, la protección de datos, la economía circular, la sostenibilidad empresarial, la inteligencia artificial aplicada al entorno laboral o las habilidades de comunicación y liderazgo.

Durante el curso 2025-2026, la ULPGC ofrecerá microcredenciales vinculadas a la información, documentación y gestión cultural, que podrán cursarse de manera independiente o acumularse progresivamente hasta completar el itinerario del programa de Experto Universitario en Información y Documentación. Por su parte, la ULL desarrollará formaciones en producción de pódcast, formación de tutores de empresa e introducción práctica a la inteligencia artificial.

En los próximos dos años, ambas universidades prevén poner en marcha más de una veintena de microcredenciales conjuntas, integrando un enfoque basado en la inteligencia de las capacidades (skills intelligence), para responder a las necesidades del tejido productivo, las administraciones públicas y los colegios profesionales del archipiélago.

El vicerrector de la ULL, José Manuel García Fraga, destacó que las microcredenciales «responden a carencias formativas en un mundo que está en constante transformación» y que «van más allá de los cursos tradicionales al incorporar un sistema de calidad y evaluación que garantiza su eficacia». Por su parte, la vicerrectora de Formación Permanente y Empleabilidad de la ULPGC, Soraya García, subrayó que este proyecto piloto nace con «nueve microcredenciales apilables, con garantía de calidad y reconocimiento europeo, que pueden acumularse hasta obtener un título de posgrado oficial».

Las microcredenciales universitarias representan un modelo educativo modular, flexible e inclusivo, pensado para compatibilizar el aprendizaje con la vida laboral y personal, y destinado tanto a quienes buscan especializarse como a quienes desean reorientar su carrera profesional.