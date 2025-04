La ULPGC lamenta la muerte de Mario Vargas Llosa, su Doctor Honoris Causa desde 2012

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 14 de abril 2025, 11:18 Comenta Compartir

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) expresó este lunes su profundo pesar por el fallecimiento del escritor y Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, quien fuera nombrado Doctor Honoris Causa por esta institución en 2012, según informó la ULPGC en un comunicado oficial.

El reconocimiento académico, que le fue otorgado a propuesta del Departamento de Filología Española, Clásica y Árabe, celebraba su extraordinaria contribución al conocimiento, la creación cultural y su proyección internacional en el ámbito literario.

Durante su visita a Gran Canaria para recibir la distinción, el célebre novelista peruano también protagonizó un emotivo encuentro con decenas de niños y jóvenes universitarios. En esta reunión, compartió reflexiones sobre literatura y su visión del mundo contemporáneo, donde señaló «una ausencia de pensadores», según recuerdan desde la institución académica.

Tras ser investido Doctor Honoris Causa el 18 de mayo de 2012, Vargas Llosa expresó su gratitud hacia la ULPGC, manifestando que «no es solo un reconocimiento generoso, sino también un mandato que implica responsabilidades que voy a tratar de asumir con toda la seriedad y rigor». En aquella ocasión, el autor subrayó además su conexión especial con las islas, afirmando que «siempre me he sentido como en casa, no solo por tener muchos amigos cercanos aquí, sino porque Canarias es España, pero es también parte de Hispanoamérica».

Durante esa misma visita, el escritor fue nombrado Hijo Adoptivo de Las Palmas de Gran Canaria, una distinción que le había sido concedida en 2010 durante el mandato del alcalde Jerónimo Saavedra, pocos meses después de haber recibido el Premio Nobel de Literatura.

En abril de 2013, la ULPGC se sumó a la creación de la Cátedra Vargas Llosa en Perú, una iniciativa conjunta de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes con otras diez universidades españolas y la Universidad de Guadalajara (México).

La comunidad universitaria de la ULPGC y su Rector han expresado sus condolencias por el fallecimiento del escritor, lamentando esta irreparable pérdida para el mundo literario.

