La ULPGC y Casa África llevan a debate la migración laboral y la cooperación internacional Este jueves arranca el Congreso Compass, que busca ofrecer un marco de diálogo y debate académico sobre la migración circular

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:30 Comenta Compartir

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y Casa África abrieron este martes un ciclo de encuentros académicos y científicos sobre migración laboral y cooperación internacional, que se prolongará hasta este viernes 31 de octubre. Las jornadas se enmarcan en los proyectos Seimlab y Compass que forman parte, a su vez, del programa Interreg MAC 2021-27.

La universidad señala en una nota que el Salón de Actos del Edificio de Humanidades, en el campus del Obelisco, acogerá este jueves y viernes el Congreso Compass (Migración Circular y Asociación para Soluciones Sostenibles, en español), que busca ofrecer un marco de diálogo y debate académico sobre el fenómeno de la migración circular, una modalidad migratoria que consiste en la formación y contratación de trabajadores en origen para que vayan a ejercer una labor concreta en España de forma estacional y, a su término, regresan a su país.

De esta manera, expertos de la ULPGC y de otras universidades españolas, así como representantes de instituciones académicas y políticas de Senegal, Cabo Verde, Mauritania y Gambia abordarán en estas dos jornadas cuestiones como la organización estatal de los movimientos migratorios, los procesos formativos para migrantes, evaluando las capacitaciones y la demanda laboral en sociedades de acogida, la información veraz de los procesos migratorios seguros y la comunicación y sensibilización en ambas orillas.

Como investigador principal del proyecto Compass por la ULPGC figura el profesor de Derecho Internacional Privado, Lucas Pérez.

Lluís Serra, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, inaugurará el congreso este jueves a las 9.30 horas. En la mesa inaugural estarán presentes personalidades de la talle de Hans Van Loon, profesor honorario de la Universidad de Edimburgo, que ocupó el cargo de secretario general de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado entre 1996 y 2013, y Sara Bortoletti, responsable de Políticas de la Comisión Europea, Dirección General de Migración y Asuntos de Interior, Vías Legales e Integración.

Van Loon disertará sobre las posibilidades de esta disciplina como inspiración para la cooperación internacional en la regulación de este fenómeno, mientras que Bortoletti expondrá los trabajos de la Comisión Europea sobre la migración laboral regular.

Por otro lado, la institución académica aclara que el proyecto Seimlab es un laboratorio de innovación para la movilidad de personas trabajadoras e inclusión socioeconómica de personas migrantes en las Islas Canarias. La propia ULPGC se encarga de su coordinación y ejerce como su socia principal.

Su misión consiste en fomentar la cooperación entre el archipiélago y África Occidental, a través de una red de académicos y académicas expertas en el ámbito migratorio, la inserción sociolaboral y el acompañamiento integral a jóvenes migrantes en transición a la vida adulta, así como la creación de nuevas narrativas antirracistas en los espacios universitarios y empresariales en un marco de innovación social. Nasara Cabrera Abu. profesora del Departamento de Psicología, Sociología y Trabajo Social de la ULPGC, es la investigadora principal de este proyecto.

Siendo así, la ULPGC y Casa África celebraron diferentes actividades asociadas al proyecto los días 28 y 29 de octubre, con la participación de representantes académicos y técnicos de países socios, como Senegal, Gambia, Cabo Verde y Costa de Marfil, en las que se trabajaron las acciones a desarrollar de forma conjunta.

Algunas de las acciones desarrolladas fueron la visita al centro que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) tiene en Marpequeña, Telde, y la presentación del libro 'Socioantropología de la inmigración subsahariana. En el corredor de Rosso, Nuakchot y Casablanca', del autor senegalés Mbaye Baye Masse.