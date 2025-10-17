El nuevo record de la ULPGC que pone de relieve a la institución pública Con el inicio del nuevo curso, la comunidad educativa crece de forma exponencial, alcanzando su mayor cifra en la última década

Imagen de archivo de la fachada de la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles de la ULPGC.

Viernes, 17 de octubre 2025

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha registrado este curso 2025-2026 su número más alto de estudiantes de nuevo ingreso de los últimos diez años, con un total de 4.368 alumnos que se matriculan por primera vez para iniciar un Grado.

Se trata de 148 alumnos más en relación al curso anterior, en el que se inscribieron 4.220, ha indicado la Universidad este viernes en un comunicado al indicar que la cifra de este año supone una ocupación total del 83,4 % de las 5.137 plazas ofertadas.

Los grados con un mayor número de nuevas matriculaciones son Derecho y Administración y Dirección de Empresas, seguidos de Educación Primaria no presencial, Ingeniería Informática, Educación Primaria presencial, Enfermería y Medicina.

Además, la ULPGC ha destacado que el nuevo grado en Biotecnología, con 49 matriculados, ha alcanzado una ocupación del 98 %.

Por lo que respecta al nuevo título de Geomática con mención dual, se ha pasado de entre cinco y diez matriculados en cursos anteriores a 25 estudiantes de nuevo ingreso, «lo que demuestra el interés que genera esta nueva titulación que combina la formación teórica con la práctica profesional en empresas».

Casi 1.000 estudiantes de fuera de Gran Canaria

Del nuevo alumnado que acoge la ULPGC, casi 1.000 estudiantes proceden de fuera de Gran Canaria: 661 vienen del resto del archipiélago y 337 de la península o de fuera de España.

En total, este curso serán 15.352 estudiantes los que cursarán alguna de las 52 titulaciones que ofrece la ULPGC (38 grados presenciales en Gran Canaria, dos en Lanzarote y uno en Fuerteventura, seis programas de doble grado, y cuatro grados en modalidad no presencial), según los datos aportados por el Vicerrectorado de Estudiantes.

En estudios de máster, este curso 2025/2026 se han matriculado un total de 1.189 estudiantes, de los cuales 811 son de nuevo ingreso, con un mayor número de nuevas matriculaciones en el máster de Formación del Profesorado, seguido del máster en Abogacía y Procura, ambos habilitantes para el ejercicio de la profesión.

La ULPGC ha destacado que 813 son alumnos acogidos a algún programa de movilidad.

En cuanto a los títulos propios que ofrece la ULPGC, hasta la fecha de hoy ya están matriculados 152 estudiantes en alguno de los 13 que programa la institución.

Finalmente, en los programas de doctorado, cuyos plazos de adjudicación de plazas no han terminado aún, ha avanzado que hay 194 admitidos y 71 estudiantes sin plaza provisional, sobre una oferta total de 254, a los que se suman los 449 estudiantes de doctorado que han renovado su matrícula para este curso.