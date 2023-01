El transporte escolar avisa a Educación: «Esta vez necesitamos más que promesas»

La Federación de Empresarios de Transportes de Canarias (FET) mantendrá el paro patronal del próximo 9 de enero para las guaguas escolares hasta que Educación les asegure con «documentos y compromisos firmes» que van a cobrar los atrasos que se les deben, solo en un concepto más de 14 millones de euros.

Ayer la Consejería de Educación señaló que estaban en «conversaciones con la FET» para buscar soluciones, y, de hecho, la patronal asegura que están «abiertos a cualquier propuesta» con tal de solucionar este conflicto. Sin embargo, al no ver cumplidos los compromisos que Educación y la FET adquirieron entre marzo y agosto de 2022, ahora la patronal necesita «más que promesas».

Educación y la FET acordaron el pasado año tres temas. Por un lado la actualización de la tarifas de contratos de transporte escolar en consonancia al IPC actual, la actualización de las rutas complementarias -que en el 2020-21 supuso 43,6 millones en 1.451 rutas que transportaban a 37.426 estudiantes- y la adaptación al salario mínimo interprofesional del personal empleado en el transporte escolar.

En agosto hubo un acuerdo con un plan de pagos de las cantidades adeudadas, que se abonarían en tres plazos anuales entre 2022 y 2024. Durante la negociación el transporte escolar desconvocó el paro patronal que había anunciado para el inicio de curso. «En septiembre nos dijeron que les diéramos quince días». Pero lo cierto es que «no hemos cobrado nada. No se ha realizado ningún pago».

Salario mínimo interprofesional

La FET recuerda que el Gobierno canario ha reconocido la actualización de los precios del transporte público escolar así como los diferenciales que se han producido entre lo que pagaban y lo que realmente costaba el servicio, en este concepto en los últimos diez años más de 14 millones de euros. Y tampoco se han actualizado las partidas para poder pagar el salario mínimo interprofesional al personal de las guaguas escolares.

«Seguimos estando con el mismo déficit o peor aún por la inflación y el aumento del precio de los carburantes», señala la FET. Por eso la intención es «dar un toque de atención y por esa razón el sector ha decidido el paro» patronal del próximo lunes, cuando se retoman las clases tras el parón navideño. «Con el aumento del precio de los combustibles un 60% y el aumento del IPC es absolutamente inviable» mantener el servicio, lamentan.

Hay dinero, pero no se gestionan los expedientes

Y abundan que el sector «está dispuesto a escuchar lo que nos quieran proponer». Por eso, añade, «nos pidieron 15 días en el mes de septiembre y lo hicimos. Les garantizamos que no habría paro pero han pasado cuatro meses». Con estas condiciones, insiste la FET, « ahora no sabemos que es lo que nos van a prometer pero esta vez necesitamos más que promesas, necesitamos hechos. Entendemos que la fase de las promesas ya pasó. El sector ha sido ampliamente generoso. Se empezó el curso escolar en confianza y ha terminado el año sin nada. Necesitamos documentos y compromisos firmes».

La FET valora, además, que el Gobierno actual «entrará en funciones a dos meses vista», y por eso «estábamos huyendo para que nadie malinterpretara esto como algo electoralista, pero el empresariado no puede quedarse mano sobre mano realizando un servicio deficitario». Máxime, añade la FET, cuando «lo triste no es que no haya dinero, que está consignado, sino que es una cuestión de la gestión de los expedientes».