Suárez ante los datos de abandono escolar: «Entristece. No estoy contento»

«Me entristecen mucho esos datos. Por eso vuelvo a hacer un llamamiento. Es necesario un pacto social de Estado» por lo que no va a quedarse «son lo brazos cruzados», dijo este martes el Consejero de Educación, Poli Suárez, al ser preguntado por la alta tasa de abandono escolar temprano en las islas que sufrió un repunte en 2023 con respecto a 2022.

Este lunes los datos publicados por la Encuesta de Población Actva (EPA) señalaban que en 2023 un 15,1% de jóvenes de 18 a 24 años en Canarias no había completado la segunda etapa de Educación Secundaria (FP de grado medio, básica o Bachillerato) y no seguía ningún tipo de formación, lo que supone un aumento con respecto al año anterior de 3,4 puntos porcentuales.

«Creo que es bueno que todos nos pongamos de acuerdo para mejorar la educación en Canarias. Estoy convencido de que nos podrá ir mucho mejor si lo hacemos. Tenemos que actualizar ese pacto canario por la educación. No estoy contento con los datos. En años anteriores hubo una bajada, pero fue por la pandemia», añadió.

Educación analizará los datos de abandono escolar

El consejero dijo que había que sentarse y «analizar» pormenorizadamente las cifras. «No me voy a quedar con los brazos cruzados. No son datos positivos, no siendo del todo malos malos. Pero vamos a sentarnos con la comunidad educativa y mejorar los datos, abundó.

Suárez reiteró que su principal «inquietud» era lograr un pacto social de Estado» por la educación porque «no podemos estar dando bandazos. Hoy una ley y mañana otra. Por eso, continuó, «le tiendo la mano a todos los grupos para alcanzar y actualizar ese pacto canario por la educación.