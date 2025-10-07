Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

STEC-IC convoca huelga general en el sector educativo de Canarias contra el genocidio en Palestina

El sindicato ha acordado el 15 de octubre para realizar un parón general de 24 horas

Efe

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 7 de octubre 2025, 14:42

El sindicato de profesores STEC-IC ha convocado una huelga de 24 horas en el sector educativo de Canarias el 15 de octubre para exigir al Gobierno de Israel que ponga fin a la política «genocida» que considera que está practicando en Gaza desde que inició su ofensiva militar, hace ya dos años.

En un comunicado, el STEC, como parte desde la Confederación Intersindical, hace un llamamiento al resto de organizaciones sindicales a que se sumen a la convocatoria.

De hecho, propone «un amplio frente por el respeto a los derechos humanos de cada pueblo y un rechazo a la violencia y la guerra».

El sindicato reclama un alto el fuego inmediato, el final de la venta de armas al Gobierno de Benjamin Netanyahu y la ruptura de relaciones económicas, comerciales o de cualquier otra índole con Israel, así como el fin de la ocupación de los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania.

Y recuerda que tanto sus afiliados como desde la Confederación Intersindical han venido desarrollando acciones de apoyo al pueblo palestino.

«Llevamos dos años presionando al Gobierno de coalición (en España, PSOE-Sumar) y pidiendo pasos efectivos y concretos que pongan fin a las políticas arbitrarias de Israel, que desconoce los derechos de la población civil reconocidos en el derecho internacional», ha señalado el STEC en el comunicado.

En él destaca también que las «políticas autoritarias, violentas y discriminatorias» que estima que se están llevando a cabo en Gaza han motivado la petición de que sea la Corte Penal Internacional la que siente en el banquillo y juzgue a los principales responsables del «gobierno genocida» de Netanyahu.

