«Solo la inversión garantiza la calidad de la educación, debemos llegar al 5% del PIB»

Más plazas públicas de 0 a 3 años, menos estudiantes repetidores, profundizar en un sistema basado en la inclusión y la equidad, desarrollar la nueva ley de FP o acompañar al profesorado con la Lomloe... Natalia Álvarez habla de las propuestas del Consejo Escolar de Canarias y pone en el centro el aumento de la inversión.

-Han presentado un informe con 100 propuestas para los nuevos responsables de la Consejería de Educación. Pocas no son...

-[Risas] Podrían ser más, porque la educación es muy amplia.

-¿De esas propuestas cuáles cree imprescindibles para mejorar la educación canaria?

- Partimos de la idea de que la educación es estratégica, un pilar estructural para el desarrollo social y económico. Y a partir de ahí para que se desarrolle lo que hace falta es inversión, que haya los recursos personales y materiales que la educación canaria necesita. Hablamos de avanzar en la inclusión y la equidad, que es dar a cada persona lo que necesita y permite que nadie quede fuera del sistema, ya se esté en edad escolar o laboral, porque la formación es un continuo que empieza en la educación de 0 a 3 años y continúa a lo largo de la vida. Para eso hay que contar con las medidas y programas necesarios para su desarrollo. Eso como prioridades.

-También insisten en aumentar las plazas públicas de 0 a 3 años.

-Sí, ya nos pareció muy bien el plan estratégico aprobado por el Gobierno para la educación de 0 a 3 años, porque hay una previsión con un calendario, con inversión. También es verdad que con la gran demanda que hay de plazas públicas nos parecía insuficiente porque creemos que no solo es que haya una oferta general sino que se centre en los sectores de la sociedad más vulnerables y en zonas envejecidas donde parejas jóvenes puedan tener también este instrumento de conciliación. Es importante que el plan de desarrolle con garantías y cuanto antes.

-¿Teme que las nuevas aulas en colegios retrasen mucho su inicio de curso por las obras?

-Ya lo habíamos detectado, porque siempre sabemos que las adjudicaciones de obras son complejas y hay concursos que pueden quedar desiertos. Ya dijimos que ante el elevado número de plazas las obras deberían estar concluidas en septiembre, y al oír las declaraciones del nuevo consejero lo que le decimos es que hay que hacer una actuación urgente para que estén cuanto antes, las familias lo necesitan en septiembre, pero también es verdad que ya la Consejería había advertido de que el inicio del curso estaba supeditado al fin de las obras.

-¿La petición del Consejo Escolar es que aumente las plazas públicas y que se concierten?

-A nosotros nos gustaría que la oferta fuera pública, claro está. Esta oferta pública ya está introducida en el plan y lo que pedimos es que se desarrolle y se cumpla el plan y aumenten las plazas públicas. Y luego está también la colaboración con los ayuntamientos en el marco del convenio con la Fecam y también con las escuelas privadas, garantizando ayudas para los sectores más vulnerables, son los tres pilares fundamentales de la educación de 0 a 3 años.

- Se cumplen diez años del pacto que dio pie a la Ley Canaria de Educación. El nuevo Gobierno propone sellar un nuevo pacto educativo. ¿Lo cree necesario?

-La iniciativa que puso en marcha el Consejo Escolar hace justo diez años y esperamos poder celebrar creemos que sigue siendo válida, porque muchos de los ejes que se planteaban siguen estando vigentes, como la equidad, la inclusión, la calidad de la evaluación, la participación, la educación en valores... Si empiezas a nombrar los ejes que en aquellos momentos se planteaban sirven ahora, aunque puede haber una actualización porque la educación está viva, y necesita compromisos, pero lo que está claro es que hay líneas generales que siguen siendo válidas, sobre todo porque hay una ley propia que puede seguir desarrollándose, por ejemplo la inversión del 5% que aún no se ha logrado, y hay que seguir insistiendo en ese tema.

-Invertir el 5% del PIB lleva años siendo la principal demanda del sector educativo.

-Es que sigue siendo una necesidad. Solo una buena inversión garantiza la calidad, tener los recursos suficientes para desarrollar los programas, proyectos y la propia estructura del sistema.

-El próximo curso se generaliza la reforma educativa con la entrada de los cursos pares. ¿Cree que se ha acompañado al profesorado para llevarla a las aulas?

-Los años de cambio de ley son complejos, de adaptación, reorganización y sobre todo cuando hay novedades. Con la Lomloe este año se generaliza y hay que seguir garantizando la formación del profesorado en función de sus demandas y también el acompañamiento cuando haya dudas, para que el profesorado esté seguro. Y además, que la comunidad educativa, especialmente las familias, esté informada de estos cambios.

-¿Teme que haya otra nueva ley poco tiempo?

-Es un clamor social que haya estabilidad en el sector educativo, es decir, que haya un pacto de Estado donde haya un marco de referencia y a partir de ahí, sin olvidar que hay unas líneas europeas que marcan también la estrategia, que haya un marco general de acuerdo. En Canarias lo pudimos hacer.

-Y está la nueva ley de FP, ¿es de los temas que más preocupa al Consejo Escolar?

-Sí, queda mucha concreción autonómica y sobre todo cómo aplicarlo en unas islas donde la ley dice que tiene que haber una confluencia entre el sector educativo y el social, en el sentido del empleo y de las empresas, y eso supone una coordinación estructural muy profunda que hay que abordar. Este tema lo hemos trabajo muy profundamente este último curso. Hemos tenido una comisión y es un eje específico en el informe de las cien propuestas que le hemos presentado al nuevo consejero.

-¿Por qué hay que bajar el número de estudiantes que repiten?

-Repetir curso no es una solución, y no lo decimos nosotros, lo dicen todos los informes internacionales. La repetición es cara e ineficiente. Solo un 40% de alumnado de 15 años que repite mejora. Es decir, a un 60% no le sirve. Eso económicamente además no es bueno, porque recargamos el sistema, y lo que hay que hacer es que ese alumnado tenga los refuerzos necesarios para ponerse al día y no perder el ritmo con el resto de sus compañeros. Es cierto que el abandono escolar en Canarias ha bajado muchísimo, pero todavía hay que seguir trabajando, sobre todo en los varones, que se sitúa en el 17% de abandono frente al 6% de las chicas. Hay que hacer que no abandonen y eso pasa por que la motivación se mantenga.

-En su informe hablaban de avances en la última legislatura. ¿Cuáles destaca?

-En educación hay un continuo a lo largo de los años, y siempre digo que hay que analizar de dónde partimos, no olvidemos que en los años ochenta había analfabetismo en Canarias. A nosotros nos parece bien que haya un plan de 0 a 3 años, que se haya aumentado la plantilla docente, que se hayan reducido las ratios o que haya una amplia oferta de programas donde la innovación es importantísima, pero estos pilotajes tras evaluarlos se deben generalizar.

-¿Y la digitilización?

-La transición digital es importantísima. Garantizar que haya dotación, formación y aspectos metodológicos es importantísimo, al igual que la sostenibilidad de los centros. Nosotros asesoramos al Gobierno en su conjunto y si hay una consejería de Transición Ecológica hay que incidir en que los centros educativos sean sostenibles, y eso pasa por ecocomedores, cubiertas en las canchas o que se retiren los fibrocementos, el famoso amianto, y también la gestión del agua o la luz.

-El útimo estudio de comprensión lectora ha llevado a cuestionar si hay una excesiva digitalización de la enseñanza.

-Tiene que haber equilibrio entre el trabajo del conocimiento en sí, también con papel, con documentos, y el trabajo con la base digital, pero que eso no entorpezca la formación del conocimiento para que el alumnado tenga la formación suficiente para la comprensión y expresión.