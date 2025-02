Luisa del Rosario Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 9 de febrero 2025, 23:47 Comenta Compartir

Tanto la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) como la de La Laguna (ULL) esperaban contar con una interlocución directa y no competir en la de Educación por los presupuestos con una Consejería de Universidades. Un año y medio después sigue sin firmarse el contrato programa de financiación plurianual y el sistema universitario canario contará en breve con siete universidades, cinco privadas. «Conviven bien», dice Migdalia Machín.

-¿Hay fecha concreta para firmar el contrato programa?

-El modelo de financiación plurianual es uno de los objetivos que tenemos en el Gobierno. Hablar de una fecha concreta no lo suelo hacer porque hay distintos procedimientos que llevar a cabo, pero sí hemos establecido un calendario de reuniones con ambas universidades en las cuales hemos ido avanzando.

Financiación «Miramos a Universidades, pero también hay otras áreas del Gobierno que aportan. No tenemos un presupuesto infinito»

-Pero ya llevan año y medio y parece que la ilusión por tener una Consejería de Universidades se esfuma.

-Una ilusión que venía de atrás. Cuando se creó la Consejería no fue una ocurrencia que de repente nos sentamos y nos pareció interesante crearla. No. Venía de antes porque las universidades querían separarse del gigante de Educación, que tuviéramos una relación directa. Y es verdad que el inicio de la Consejería no ha sido sencillo, pero ya lo hemos superado y vamos caminando. Ya hemos establecido una relación de confianza con los rectores, que yo agradezco, y hay una buena relación entre ellos que nos facilita mucho el trabajo. Soy consciente de la importancia de establecer un plan de financiación, un programa que finalmente a ellos les dé la estabilidad. Había algo hecho ya y yo nunca lo he desechado, pero no se pidió el informe a Hacienda y decidimos hacer una revisión porque había cosas que creíamos que se deberían mejorar y estamos en ese proceso. Es un tema de calado. Tenemos que hacerlo bien, que sea duradero y estable.

-El rector de la ULPGC dijo que junto a la ULL están dispuestos a presentar una propuesta de financiación con sus expertos.

-Nosotros tenemos una persona experta que nos está guiando en el proceso. La propuesta tiene que ser de ambas partes. Entiendo que en ese proceso electoral lo dijera, pero no creo que lleguemos a ese punto, la verdad, porque realmente tenemos un calendario de reuniones y una comunicación fluida. Debemos lograr que ambas partes se sientan cómodas y que realmente sea duradero y estable en el tiempo. Ese es el objetivo que tenemos que tener. Independientemente, tienen el presupuesto más alto de la historia. Hemos aumentado como en 12 millones de euros en comparación con el año pasado. Que los rectores cuestionen el presupuesto es normal, yo me preocuparía si no lo hicieran. Se trata de intentar llegar a un punto de acuerdo. El Gobierno es una herramienta para mejorar, las universidades las tenemos que defender porque son un generador de conocimiento. Pero yo también sé que el presupuesto no es infinito. Mi deber es luchar por conseguir el máximo presupuesto posible y hemos invertido 12 millones de euros más. ¿Es suficiente? No. Pero hemos aumentado el presupuesto y es el más alto de la historia.

-Consejera, un euro más ya sería el más alto de la historia...

-Ya, pero son 290 millones, sin contar de lo que aporta la Agencia de Ciencia Innovación. Tenemos 9 millones de los contratos programa y luego, de los contratos posdoctorales 800.000 euros sin contar con otros programas de investigación que se llevan a cabo con Turismo, Agricultura, Bienestar Social... Miramos a Universidades y está bien que lo hagamos así, pero también hay otras partes del Gobierno que aportan y siempre contamos con las universidades, porque tiene que tener así. Por ejemplo, están con el reto demográfico. Está claro que vamos a aumentar las posibilidades. Son los presupuestos más altos de la historia dentro de las dificultades. Me encantaría decir que mi presupuesto es infinito, pero no es así.

-Cambiando de tema. ¿Las universidades privadas están creando un embudo en la aprobación de títulos?

-El procedimiento es exactamente igual. Pasan por los mismos organismos y procedimientos porque se busca la excelencia académica. Pero ahora mismo nosotros estamos trabajando la modificación al Decreto 168. En Canarias tenemos un sistema diferente a otras comunidades autónomas que no entiendo el porqué de que en su momento no se modificara. Es como una doble vía, se necesitan dos informes. Nuestro objetivo es que quede en uno para dar agilidad a la aprobación de títulos.

Nuevos centros y títulos «No puede haber un criterio político, tiene que haber un criterio jurídico y basarnos en informes»

-La ULPGC se quedó este curso sin Psicología.

-Hay mayor volumen, eso es innegable y estamos haciendo que el Consejo Universitario se reúna de una manera más continuada.

-Pero hay más. La Tech tenía un informe en contra y se aprobó. Un máster interuniversitario de la ULPGC también y se rechazó.

-El informe en contra de la Tech no era vinculante.

-Ninguno lo es... Son preceptivos.

-El del Gobierno sí es vinculante. El Gobierno tiene que ser riguroso. Esto lo he hablado mucho con el rector. Yo no puedo ir con un expediente donde mis propios órganos me están diciendo que no es favorable. El Gobierno tiene que ser riguroso en su proceso, porque si no creamos un precedente de este sí, este no según un criterio político. No puede haber un criterio político, tiene que haber un criterio jurídico. Nosotros cuando pasó lo del máster universitario, el cual batallamos, tuvimos un informe desfavorable. Pero, voy a contar un detalle, se informó de forma favorable a la Tech y el técnico votó en contra. Si no es favorable jamás lo hubiera hecho. Pero en el máster universitario no lo fue.

-¿Dice entonces que el informe de la Accuee, que es preceptivo, para el Gobierno es vinculante?

-Es la interpretación que hace el servicio jurídico. Tenemos que tener un criterio riguroso y avalarnos siempre con informes.

-En breve Canarias contará con siete universidades ¿Hay un tope?

-El sistema universitario, privado y público conviven bien. De hecho, cuando yo los reúno todos estamos sentados en una mesa y obviamente a mí me toca defender la pública. Yo tengo una opinión personal, pero mi criterio tiene que ser ajustado al derecho. Entonces si cumple, no tengo razón para decir no. Me baso siempre en las cuestiones técnicas y en los informes.

-¿No hay una política de universidades?

-Yo lo que defiendo siempre es la universidad pública, la que financio. Pero hay que asegurar que las personas que eligen estudiar en la privada tengan esa opción. La ULL tiene 22.000 estudiantes y la ULPGC alrededor de 17.000. Es un volumen muy alto comparado con las otras universidades.

-Reformulo la pregunta. ¿Tiene la Consejería unas líneas de lo que necesita Canarias en Universidades?

-Creo que la visión de centrarlo solo en una cuestión política no nos permite tener una visión a largo plazo. Tiene que ser una cuestión de la sociedad y cómo te vas adaptando a los nuevos marcos que aparecen en la sociedad. Estamos en un momento donde la ciencia y la innovación se ha convertido en algo fundamental y desde la universidad privada también de que se puede llevar a cabo.