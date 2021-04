Los sindicatos piden que el refuerzo de la plantilla docente se mantenga el próximo curso La bajada de ratios, debido a la covid, ha mejorado la calidad educativa en las islas, señalan. La Consejería abordará en junio la planificación del nuevo año escolar Imagen tomada a principio de este curso en el IES Alonso Quesada de la capital grancanaria. / JUAN CARLOS ALONSO LUISA DEL ROSARIO Las Palmas de Gran Canaria Martes, 13 abril 2021, 01:00

Los principales sindicatos del sector educativo en Canarias coinciden en la petición de que el aumento de las plantillas docentes impuesto por la pandemia, 615 en el cuerpo de maestros y más de 1.900 para Secundaria y Formación Profesional, debe convertirse en «estructural». Como se recordará, tras inspeccionar los centros de las islas para comprobar si el alumnado podía mantener la distancia de metro y medio en las aulas y constatar la necesidad de dividir algunos grupos la Consejería de Educación contrató a 2.568 docentes en el inicio de curso, profesorado al que se preveía ir renovando el contrato trimestralmente aunque en diciembre se decidió que se quedaría durante todo el curso, es decir, hasta este próximo mes de junio.

Ahora, tras seis meses de clases presenciales y con la pandemia sin doblegar, los sindicatos insisten en la necesidad de que este refuerzo de las plantillas se mantenga. De hecho, ANPE Canarias ha abierto en la plataforma Change.org una petición al respecto bajo el lema '¿Queremos calidad educativa?: ¡Reducción de las ratios!' que ya ha conseguido más de 1.200 firmas.

«En la práctica la bajada de ratios de alumnado por aula mejora la calidad de la enseñanza, y el profesorado nos dice que este año, pese a las dificultades que se están viviendo (por la pandemia) se ha avanzado. Los resultados se verán a final de curso y no comparativamente con el curso pasado, sino con el de hace dos años que fue 'normal'. Esta realidad se ve ya en Secundaria y en FP, pero no en el cuerpo de maestros porque allí la ratio sigue igual» señala Pedro Crespo (ANPE).

Desde su sindicato piden a Educación que diseñe «una estrategia plurianual para acometer esta reducción de ratios y mejorar la calidad de nuestro sistema educativo».

En la misma línea se manifiesta Emilio Armas, del STEC-IC. Desde su sindicato, recuerda, «llevamos varios cursos pidiendo que se incremente la plantilla docente por lo menos hasta situarnos en la media estatal de tal forma que se puedan reducir las ratios, incrementar las horas de apoyo al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) y que presente otro tipo de necesidades de Atención a la Diversidad». Ahora, que la situación sanitaria ha «forzado» a contratar a más profesorado «es necesario que no se vuelva atrás en la contratación de plantillas. No cabe duda de que los resultados académicos están demostrando lo que llevamos años diciendo, que con más profesorado y menos ratios se puede mejorar la calidad de la enseñanza. Por eso no podemos permitirnos dar ni un paso atrás. Ahora se ha comprobado que funciona de manera experimental y sin el menor atisbo de duda», afirma.

Por su parte, desde la Federación de Enseñanza de CC OO Canarias, José Ramón Barroso explica que hace ya «muchos años» que el sindicato ha venido denunciando «el bajo índice de docentes en relación con el número de alumnado y de la población canaria, comparada con otras comunidades autónomas». Por eso, añade, aunque ahora el aumento de las plantillas docentes «ha llegado por una situación coyuntural, hemos exigido ya en varias ocasiones que esto debe ser mantenido en el tiempo como medida estructural, necesaria, porque ayuda en gran medida a bajar las ratios por aula y mejora la calidad de las enseñanzas que se imparten».

La Consejería de Educación ha venido explicando que la contratación extra de docentes vendría marcada por la «evolución de la pandemia», y, de momento, no abordará la planificación del nuevo curso hasta junio.