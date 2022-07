Servilletas, folios o papel higiénico, algunos de los «copagos ilegales» que denuncian las AMPAS canarias educación Señalan que las familias financian los «gastos corrientes» de los centros educativos, y que esta petición que se ha generalizado, que «parece normal, pero no es normal y tampoco es legal»

La Confederación de Asociaciones de Madres y Padres de Canarias (ConfapaCanarias) ha denunciado este jueves la « generalización de fórmulas de copago para sufragar gastos corrientes de centros educativos públicos« isleños, una práctica que no ve »normal ni legal«, de ahí que exija su cese.

Rollos de servilletas, un paquete de 500 folios por alumno, jabón de manos, botellas de medio litro de gel hidroalcohólico, cobrar siete euros por el sobre de matrícula en Educación Secundaria Obligatoria o solicitar a las familias ingresos en efectivo para fotocopias o para comprar material para plástica, balones o equipamiento deportivo, son algunas de las peticiones de cara al próximo curso que denuncia ConfapaCanarias, al entender que contravienen la ley.

El vicepresidente de esta entidad, Sergio de la Fe, quien también preside la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado de centros de enseñanza (Fapa Galdós), y que ha recordado en un comunicado que « el sistema educativo obligatorio (Primaria y Secundaria) es gratuito, tal y como establece el artículo 27 de la Constitución Española.

De la Fe ha rememorado lo que dijo en su día el exconsejero canario de Educación José Miguel Pérez, cuando afirmó que «el derecho a la educación supone obligaciones para las administraciones públicas que deben atender mediante una financiación adecuada del sistema educativo» para asegurar que « los centros escolares públicos de Canarias están infrafinanciados«.

«Pese a la obligación de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias de financiar adecuadamente el funcionamiento de los centros escolares, son las familias quienes están costeando gastos corrientes», ha aseverado.

ConfapaCanarias no comparte que «se haya generalizado que los centros no cuenten con la financiación que necesitan y que, en vez de que los equipos directivos exijan esos fondos a la Consejería de Educación, se los pidan a los padres y las madres. Y como se ha generalizado parece normal, pero no es normal y tampoco es legal«, argumenta en su escrito.

De la Fe ha añadido que, aunque algunos centros someten a la aprobación de sus consejos escolares estos pagos, «pasar por el consejo escolar no los convierte ni en normales ni en legales y la decisión seria nula de pleno derecho, pues es contraria a normas de rango superior, dado que los consejos escolares no tienen la capacidad de convertir en legales cosas que no lo son».

ConfapaCanarias hace extensible estas fórmulas, a su juicio, indebidas, de copago «o repago, porque las familias ya pagan sus impuestos para costear la educación, a ese conjunto de actividades complementarias que sufragan padres y madres, cuando en realidad, al ser obligatorias y evaluables, deberían correr por cuenta de los centros.

«Son actividades complementarias a la actividad lectiva, no sólo son obligatorias, sino que son puntuables, son motivo de evaluación y están insertas en el programa del centro y deberían estar también financiadas por el centro. Es más, las familias pagan también el transporte para que el alumnado asista a esas actividades, cuando la Ley Canaria de Educación habla de la gratuidad del transporte como servicio complementario al educativo», asevera De la Fe.