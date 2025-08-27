La reconstrucción del colegio de La Laguna, «símbolo» de la recuperación de La Palma Gobierno canario y Cabildo sellan el convenio para levantar en el mismo solar el nuevo centro educativo tras ser inutilizado por la erupción del Tajogaite | Se invertirán 5,2 millones de euros y se finalizará en 2027

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 27 de agosto 2025, 19:18 | Actualizado 19:32h. Comenta Compartir

El nuevo CEIP La Laguna, en Los Llanos de Aridane, será un símbolo de la resiliencia y recuperación de La Palma. Es el deseo que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, manifestó este miércoles en la firma del convenio entre el Gobierno regional y el Cabildo de La Palma para la reconstrucción de este centro, cuyas instalaciones quedaron inutilizadas tras la erupción del volcán Tajogaite en 2021. Se terminará en 2027.

Esta obra «supone el primer paso para devolver a la comunidad educativa parte de la normalidad perdida», al tiempo que «simboliza la voluntad de este Gobierno de seguir cumpliendo con familias que sufrieron directamente las consecuencias de la erupción y seguir dando pasos para recuperar aquellos espacios esenciales, como este, en el que se forjará el futuro de sus próximas generaciones», destacó Clavijo, según comunicado del Gobierno.

El acto tuvo lugar en el propio solar del centro y en el mismo participaron, además, el presidente del Cabildo palmero, Sergio Rodríguez; la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto; el consejero de Educación, Poli Suárez; y el alcalde de Los Llanos, Javier Llamas.

Clavijo defendió la labor su Gobierno para la reconstrucción de la isla y dijo que se seguía trabajando «para lograr que el Estado cumpla su parte». En este sentido, «recordó como ya se había completado el pago de las compensaciones por el valor real a todas las personas que perdieron su vivienda habitual», dice el comunicado. «Seguimos a la espera de poder abonar el coste de las más de 1.300 fincas que se perdieron bajo la lava, para lo que el Gobierno de España tiene que aportar los 100 millones de euros correspondientes a 2024 y los 100 millones de 2025», subrayó.

5,2 millones

El acuerdo firmado ayer establece que el Ejecutivo autonómico, a través de la Consejería de Educación, financiará íntegramente la obra de reconstrucción del centro, con un presupuesto de 5,2 millones de euros, mientras que el Cabildo asumirá la licitación y ejecución de los trabajos, con el objetivo de dotar al proceso de la mayor celeridad posible.

El proyecto contempla la demolición del inmueble dañado por la lava y la construcción de una nueva infraestructura, compuesta por nueve unidades, que además estarán dotadas de aulas específicas para música, idiomas, pedagogía terapéutica y multisensorial, además de biblioteca, comedor, gimnasio, pista polideportiva, zonas ajardinadas y huerto escolar.

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, aseguró que «este convenio supone avanzar en el futuro de La Palma y con la recuperación de uno de sus símbolos más importantes, como es el CEIP La Laguna».

Asimismo, Poli Suárez resaltó que el diseño del proyecto «es fruto de un trabajo conjunto, no solo entre las administraciones, sino que también ha incorporado las aportaciones de la propia comunidad educativa, lo que asegura que el centro responda a las necesidades reales de su alumnado y de su entorno, garantizando, en última instancia la mejora de la calidad en la enseñanza».

La financiación prevista para esta obra será plurianual, distribuida en tres ejercicios, lo que permitirá avanzar en la reconstrucción con seguridad jurídica y presupuestaria: 500.000 euros este 2025; 2.357.490,45 euros en 2026, y finalmente, 2.357.490,45 en 2027.

El nuevo CEIP La Laguna se levantará en el mismo solar donde se ubicaba el edificio dañado por la erupción y recuperará su papel como punto de referencia para la vida escolar y vecinal del barrio. La firma del convenio constituye un paso importante en el proceso de recuperación de las zonas afectadas por el volcán y refuerza la cooperación entre administraciones para dar respuesta a las demandas de la ciudadanía palmera.

Por otro lado, Poli Suárez también visitó este miércoles el colegio públivo María Milagros Acosta García, en Puerto Naos, uno de los centros educativos afectados por la erupción del volcán Tajogaite y que reanudará su actividad lectiva en el curso 2025-26.

La localidad palmera se ha visto afectada desde la erupción por los gases volcánicos. El informe favorable del Plan de Emergencias Insular de La Palma (PEINPAL) fue emitido tras un estudio de las condiciones del colegio en relación con los gases presentes en la zona. Para ello, se instalaron quince medidores en aulas, despachos, baños y otras dependencias del edificio, cuyos resultados confirmaron que los valores registrados se encuentran dentro de los límites permitidos.

Poli Suárez señaló que su recuperación supone «una noticia muy esperada para la comunidad educativa de esta zona, que por fin podrá volver a su centro y, de alguna manera, permitirá recuperar, aunque sea una pequeña parte, la normalidad perdida tras la erupción», según recoge Educación en un comunicado.