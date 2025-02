De Radio ECCA a ecca.edu: 60 años enseñando en Canarias

Luisa del Rosario Domingo, 9 de febrero 2025 Comenta Compartir

Después de varios ensayos de prueba y error en su Montilla (Córdoba) natal, el jesuita Francisco Villén Lucena, el padre Villén, vio cumplido su sueño: poner en marcha una radio educativa: Radio ECCA. Un proyecto cuajado por y en Canarias que hizo su primera llamada a clase en la emisora el 15 de febrero de 1965. «La gente sintió ECCA como propia. No daba publicidad, ni siquiera, y estamos hablando de 1965, los partes de la dictadura. Era una radio puramente educativa y cultural. Comenzó un año antes emitiendo música, siendo la radio de más audiencia en las islas, y luego las clases en un lenguaje sencillo. La gente se fió de ECCA y la hizo suya. A través de la radio tuvo oportunidades formativas», destaca el actual director general de ecca.edu, José María Segura. «Hay que resaltar la voluntad del pueblo canario por formarse. Gente con coraje que estaba regada por los riscos o trabajando o cuidando de su familia y sacaba horas de su sueño y descanso para formarse. Cualquier homenaje que hagamos a ECCA, incluido el aniversario, es en honor al pueblo canario que la adoptó», abunda.

60 años después Radio ECCA como tal no existe. En su lugar nació en 2023 ecca.edu, dando el salto de las ondas radiofónicas a internet, pero con la misma filosofía.

Alumnado mayoritariamente femenino

Desde el comienzo «entre el 60 y el 65% del alumnado fueron mujeres. La mujer era la que estaba en casa con la radio, a la que no dejaban estudiar. Si quería sacarse el carnet tenía que ir con el padre o el marido. Las mujeres eran las prescindibles en la formación, y Radio ECCA les abrió un horizonte», afirma Segura, quien recuerda que hoy también el alumnado mayoritario son mujeres. «Incluso alguna se ha puesto a estudiar para que su hija estudie», comenta como una anécdota habitual en la emisora.

Villén quería «combatir la lacra del analfabetismo en Canarias». Una «empresa de redención», como se escucha decir a Maru Albújar en la primera emisión radiofónica, en una región en la que más del 20% de la población no sabia leer ni escribir.

Una enseñanza adaptada a los tiempos

Pero tras una primera fase, la población quería más y Radio ECCA no se quedó atrás. Y se fueron añadiendo cursos que se relacionaban con el auge del turismo en el archipiélago, como el inglés, o enseñanzas relacionadas con la contabilidad, para los pequeños comercios que iban surgiendo.

«Radio ECCA fue capaz de ir respondiendo a la realidad y la demanda social. Trataba a la gente con respeto, estaba prohibido tratarlos como niños o ser paternalistas. Se les escucha, no se les interrumpe. La gente se fió de la radio porque se sentía tratada con respeto», dice Segura.

Ese interacción hizo que la radio funcionara. «Era como en cada hogar una escuela. Un alumno decía en una carta ¿cómo me voy a distraer si tengo en la oreja a la profesora pendiente de lo que hago?». El truco era que «para seguir las clases necesitabas el esquema, el material, pero estaba incompleto, para poder seguir la clase necesitabas escuchar», dice Segura.

La entrega y corrección de los ejercicios semana a semana requirió una enorme logística que contó con la complicidad de las empresas de guaguas de las islas.

Con el tiempo el alumnado de Radio ECCA «ha ido rejuveneciendo», reconoce Segura, «pero no hemos perdido el contacto de la realidad. Sigue siendo mayoritariamente femenino, pero más diverso. Seguimos teniendo alumnado en formación reglada y otro en el aprendizaje a lo largo de la vida, en las aulas abiertas e incluso también formamos contra una nueva clase de analfabetos, los analfabetos digitales. Pero mientras el alumnado siga siendo el centro, cambia el tipo de enseñanza, la necesidad, el logo, los materiales o la plataforma, pero ECCA tendrá presente y futuro», añade Segura.

Mñas de 24.000 estudiantes

El pasado curso 24.000 estudiantes se formaron en ecca.edu. Más de 4.000 en la educación formal. Gracias a ECCA más de 150.000 personas se han titulado en Canarias en estos 60 años de «viaje».

Una de las primeras circulares de Radio ECCA, recuerda Segura, decía que estaban buscando maestros y maestras y «que van a cobrar, si se puede, y que tendrán vacaciones, si se puede», cuenta con una sonrisa. «El espíritu y la entrega es la mística de nuestra institución». señala el director general de ecca.edu, que pone en valor que durante la pandemia Radio ECCA no dejó de emitir ni un solo día. «Estamos para cambiar el mundo. No podíamos dejar al alumnado y no abandonamos».

Otro elemento importante es que el 80% del alumnado está financiado gracias al apoyo que recibe ECCA por parte de empresas, pequeñas donaciones particulares, ayuntamientos, todos los cabildo y el Gobierno de Canarias y, en particular, de la Consejería de Educación. ECCA está presente en 82 de los 88 municipios con centros a los que puede ir el alumnado y que ha permitido organizar excursiones, salidas a museos, viajes, crear equipos deportivos, grupos de folclore... «ECCA va a buscar a la gente, va a buscar a la gente», dice Segura.

Hoy, el proyecto que nació en Canarias se ha extendido adaptándose a Latinoamérica y a diferentes países de África. ECCA es «presente y futuro», recalca el director de ecca.edu.