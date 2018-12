Premio a dos alumnos canarios por la calidad de sus proyectos Erasmus+

Un aprendizaje más allá de las aulas

La movilidad de larga duración realizada por Carlos Cardeña, junto a su compañera Iris Mirza Alemán, está enmarcada dentro del proyecto KA2 KA219 European survival through CLIL: the rule of the Rs. Así, estos estudiantes del IES Pérez Galdós intercambiaron sus casas e instituto con dos estudiantes polacos durante tres meses.

Los estudiantes del IES Pérez Galdós, que pudieron exponer su experiencia en inglés el pasado 26 de octubre en unas jornadas anuales Erasmus+, relataron que recibieron una pequeña formación en polaco antes del viaje y que, en Polonia, ambos asistieron a un instituto en el que recibieron clases en inglés y también desarrollaron tareas relacionadas con el proyecto Erasmus+.

Es el caso de la elaboración de un blog en inglés en el que relataron su vida en Polonia y que ha servido para que el resto del alumnado del instituto realizara un seguimiento de la movilidad de larga duración. Asimismo, mantuvieron desde Polonia el contacto con el profesorado del Instituto Pérez Galdós. Como tareas de final del proyecto, el alumnado realizó un trabajo escrito y un vídeo relacionado con uno de los temas del proyecto, el de los refugiados y los inmigrantes.

Por su parte, el proyecto de Aridane Díaz es un proyecto adscrito también al programa Erasmus+, con una movilidad de larga duración como alumno de Formación Profesional en Prácticas que le ha permitido estar en Italia durante tres meses.

Ambos proyectos no han culminado con el regreso de los estudiantes a Gran Canaria sino que continúan con la difusión de su experiencia durante tres meses en un país europeo, donde han podido afianzar el aprendizaje lingüístico e intercambiar experiencias que enriquecerán su proceso formativo.