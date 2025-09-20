El diálogo y el consenso, claves para avanzar en Educación
«La vuelta a los centros en las diferentes etapas educativas, con cerca de 240 mil alumnos y alumnas incorporados, casi 29 mil docentes y 5 mil integrantes del personal socioeducativo, ha transcurrido sin incidencias graves e imperando la tranquilidad generalizada para el conjunto de la comunidad educativa»
Poli Suárez
Consejero de Educación del Gobierno canario
Viernes, 19 de septiembre 2025, 23:26
Culminamos el tercer inicio de curso gestionado por el actual equipo de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de ... Canarias y, a la vez, superamos el ecuador de la legislatura, con un balance, en mi opinión, bastante positivo. La vuelta a los centros en las diferentes etapas educativas, con cerca de 240 mil alumnos y alumnas incorporados, casi 29 mil docentes y 5 mil integrantes del personal socioeducativo, ha transcurrido sin incidencias graves e imperando la tranquilidad generalizada para el conjunto de la comunidad educativa. Una tranquilidad de la que están detrás, sobre todo, los equipos directivos y el personal de la Consejería, quienes han trabajado de manera ardua y comprometida durante todo el verano y en los diferentes ámbitos para que así fuera. No puedo sino reiterar mi agradecimiento por ese esfuerzo que realizan, durante y tras cada curso escolar, para ofrecer la mejor atención y condiciones para la formación de nuestros niños y jóvenes.
Por nuestra parte, estamos cumpliendo con la principal premisa a la que apelé y establecí en mi equipo cuando llegamos al Gobierno en julio de 2023: la búsqueda permanente del diálogo, el consenso y la colaboración entre los diferentes agentes educativos para, entre todos, trabajar con la trascendental misión de mejorar la Educación en nuestra tierra. Y si bien no oculto que queda mucho por hacer, también considero justo reconocer y digno de enorgullecernos todos que hayamos logrado hitos y avances importantes en esa senda. Logros fruto de la escucha, de la predisposición a transmitir y recibir aportarciones positivas, de entendernos y tratarnos como aliados con un objetivo común y no como enemigos con posicionamientos ideológicos diferentes de índole político. Lejos del ruido y la crispación, de los reproches. Aunando esfuerzos en la única causa verdaderamente importante, que no es otra que ofrecer el mejor futuro posible a los jóvenes canarios y canarias. Como siempre he defendido, la Educación no debe politizarse y su gestión debe tener una visión a largo plazo; debemos ser conscientes de la fugacidad de quienes gobernamos en cada momento y el efecto permanente que pueden suponer las decisiones que adoptamos en el devenir de varias generaciones de chicos y chicas. Por lo que estas no pueden adoptarse de espaldas a la comunidad educativa y sin atención a sus reivindicaciones. Esas, la escucha y el trabajo colectivo constante, también la humildad para reconocer y corregir errores, han sido las claves con las que hemos revertido la incertidumbre y desconfianza con la que muchos nos recibieron hace dos años en tranquilidad, complicidad y la certeza de que hemos venido para ayudar a mejorar el sistema educativo de nuestro archipiélago.
Así, con la comunidad educativa como eje central de nuestras medidas, nos hemos centrado en trabajar y cumplir, tratando de resolver reivindicaciones históricas o situaciones sobrevenidas que durante años han resultado perjudiciales para docentes, alumnado y familias. Como los efectos del proceso de estabilización docente que nos encontramos ya establecido, pero cuyo impacto en Canarias hemos logrado minimizar con el nombramiento de 517 de los 567 profesores y profesoras interinos de las Islas que iban a perder su puesto de trabajo, cerrando acuerdos con otras comunidades autónomas para que el personal que iba a venir de la Península permanezca en sus lugares de origen. También hemos escuchado a las familias de alumnado con necesidades educativas especiales, quienes antes tenían que esperar a octubre y noviembre para que el personal auxiliar educativo estuviera incorporado en los centros y, por primera vez, este curso 1.500 están apoyando a sus hijos e hijas desde el primer día de clase y hemos dispuesto más recursos económicos y humanos que nunca para este fin. O la bajada plurianual de ratios que también comienza este curso gracias a un acuerdo histórico con las organizaciones sindicales y que sitúa a Canarias a la cabeza de España, con máximos de 16, 18 y 20 en Infantil, 22 en Primaria y 25 en ESO en 2027.
La simplificación administrativa y la puesta en marcha del aplicativo Doramas con el que reducimos más de la mitad los trámites burocráticos que afrontan los equipos directivos, ayudas a las familias más vulnerables con el Bono infantil dotado con 5 millones de euros para fomentar la escolarización temprana, aumento del umbral de renta para acceder a las ayudas de libros y material didáctico, la apuesta decidida por las escuelas unitarias o las mejoras en infraestructuras, con un Plan Estratégico para el periodo 2024-2035 en todo el Archipiélago y actuaciones para crear espacios de sombra o adaptar los centros al cambio climático, han sido otras de las acciones destacadas que hemos emprendido. Sin olvidar, por supuesto, el impulso a la Formación Profesional, logrando un aumento de estudiantes de casi un nueve por ciento para superar los 47 mil y los 2.600 grupos, además de la colaboración de más de 5 mil empresas para acoger al alumnado en prácticas.
El camino es largo y el trabajo está siendo muy intenso, pero seguimos con la ilusión y las fuerzas del primer día, sintiendo el impulso y la colaboración de la comunidad educativa de Canarias en pro de la mejora de la Educación. Con ese ánimo nos encontrarán siempre.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.