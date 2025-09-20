Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El diálogo y el consenso, claves para avanzar en Educación

«La vuelta a los centros en las diferentes etapas educativas, con cerca de 240 mil alumnos y alumnas incorporados, casi 29 mil docentes y 5 mil integrantes del personal socioeducativo, ha transcurrido sin incidencias graves e imperando la tranquilidad generalizada para el conjunto de la comunidad educativa»

Poli Suárez

Consejero de Educación del Gobierno canario

Viernes, 19 de septiembre 2025, 23:26

Culminamos el tercer inicio de curso gestionado por el actual equipo de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de ... Canarias y, a la vez, superamos el ecuador de la legislatura, con un balance, en mi opinión, bastante positivo. La vuelta a los centros en las diferentes etapas educativas, con cerca de 240 mil alumnos y alumnas incorporados, casi 29 mil docentes y 5 mil integrantes del personal socioeducativo, ha transcurrido sin incidencias graves e imperando la tranquilidad generalizada para el conjunto de la comunidad educativa. Una tranquilidad de la que están detrás, sobre todo, los equipos directivos y el personal de la Consejería, quienes han trabajado de manera ardua y comprometida durante todo el verano y en los diferentes ámbitos para que así fuera. No puedo sino reiterar mi agradecimiento por ese esfuerzo que realizan, durante y tras cada curso escolar, para ofrecer la mejor atención y condiciones para la formación de nuestros niños y jóvenes.

