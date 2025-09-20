El diálogo y el consenso, claves para avanzar en Educación

Culminamos el tercer inicio de curso gestionado por el actual equipo de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de ... Canarias y, a la vez, superamos el ecuador de la legislatura, con un balance, en mi opinión, bastante positivo. La vuelta a los centros en las diferentes etapas educativas, con cerca de 240 mil alumnos y alumnas incorporados, casi 29 mil docentes y 5 mil integrantes del personal socioeducativo, ha transcurrido sin incidencias graves e imperando la tranquilidad generalizada para el conjunto de la comunidad educativa. Una tranquilidad de la que están detrás, sobre todo, los equipos directivos y el personal de la Consejería, quienes han trabajado de manera ardua y comprometida durante todo el verano y en los diferentes ámbitos para que así fuera. No puedo sino reiterar mi agradecimiento por ese esfuerzo que realizan, durante y tras cada curso escolar, para ofrecer la mejor atención y condiciones para la formación de nuestros niños y jóvenes.

Por nuestra parte, estamos cumpliendo con la principal premisa a la que apelé y establecí en mi equipo cuando llegamos al Gobierno en julio de 2023: la búsqueda permanente del diálogo, el consenso y la colaboración entre los diferentes agentes educativos para, entre todos, trabajar con la trascendental misión de mejorar la Educación en nuestra tierra. Y si bien no oculto que queda mucho por hacer, también considero justo reconocer y digno de enorgullecernos todos que hayamos logrado hitos y avances importantes en esa senda. Logros fruto de la escucha, de la predisposición a transmitir y recibir aportarciones positivas, de entendernos y tratarnos como aliados con un objetivo común y no como enemigos con posicionamientos ideológicos diferentes de índole político. Lejos del ruido y la crispación, de los reproches. Aunando esfuerzos en la única causa verdaderamente importante, que no es otra que ofrecer el mejor futuro posible a los jóvenes canarios y canarias. Como siempre he defendido, la Educación no debe politizarse y su gestión debe tener una visión a largo plazo; debemos ser conscientes de la fugacidad de quienes gobernamos en cada momento y el efecto permanente que pueden suponer las decisiones que adoptamos en el devenir de varias generaciones de chicos y chicas. Por lo que estas no pueden adoptarse de espaldas a la comunidad educativa y sin atención a sus reivindicaciones. Esas, la escucha y el trabajo colectivo constante, también la humildad para reconocer y corregir errores, han sido las claves con las que hemos revertido la incertidumbre y desconfianza con la que muchos nos recibieron hace dos años en tranquilidad, complicidad y la certeza de que hemos venido para ayudar a mejorar el sistema educativo de nuestro archipiélago.

Así, con la comunidad educativa como eje central de nuestras medidas, nos hemos centrado en trabajar y cumplir, tratando de resolver reivindicaciones históricas o situaciones sobrevenidas que durante años han resultado perjudiciales para docentes, alumnado y familias. Como los efectos del proceso de estabilización docente que nos encontramos ya establecido, pero cuyo impacto en Canarias hemos logrado minimizar con el nombramiento de 517 de los 567 profesores y profesoras interinos de las Islas que iban a perder su puesto de trabajo, cerrando acuerdos con otras comunidades autónomas para que el personal que iba a venir de la Península permanezca en sus lugares de origen. También hemos escuchado a las familias de alumnado con necesidades educativas especiales, quienes antes tenían que esperar a octubre y noviembre para que el personal auxiliar educativo estuviera incorporado en los centros y, por primera vez, este curso 1.500 están apoyando a sus hijos e hijas desde el primer día de clase y hemos dispuesto más recursos económicos y humanos que nunca para este fin. O la bajada plurianual de ratios que también comienza este curso gracias a un acuerdo histórico con las organizaciones sindicales y que sitúa a Canarias a la cabeza de España, con máximos de 16, 18 y 20 en Infantil, 22 en Primaria y 25 en ESO en 2027.

La simplificación administrativa y la puesta en marcha del aplicativo Doramas con el que reducimos más de la mitad los trámites burocráticos que afrontan los equipos directivos, ayudas a las familias más vulnerables con el Bono infantil dotado con 5 millones de euros para fomentar la escolarización temprana, aumento del umbral de renta para acceder a las ayudas de libros y material didáctico, la apuesta decidida por las escuelas unitarias o las mejoras en infraestructuras, con un Plan Estratégico para el periodo 2024-2035 en todo el Archipiélago y actuaciones para crear espacios de sombra o adaptar los centros al cambio climático, han sido otras de las acciones destacadas que hemos emprendido. Sin olvidar, por supuesto, el impulso a la Formación Profesional, logrando un aumento de estudiantes de casi un nueve por ciento para superar los 47 mil y los 2.600 grupos, además de la colaboración de más de 5 mil empresas para acoger al alumnado en prácticas.

El camino es largo y el trabajo está siendo muy intenso, pero seguimos con la ilusión y las fuerzas del primer día, sintiendo el impulso y la colaboración de la comunidad educativa de Canarias en pro de la mejora de la Educación. Con ese ánimo nos encontrarán siempre.