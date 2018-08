Podemos, con los profesores sin plaza

Profesoras y profesores aprobados en las que dicen han sido «las oposiciones más duras de los últimos años» están movilizándose porque no van a poder trabajar ni este curso ni posiblemente el próximo. «¿Qué ejemplo damos al alumnado cuando profesores suspendidos dan clase y los aprobados están en paro?», se preguntó uno de los docentes, que pasó la primera prueba con la mejor nota de Canarias, un 9,3.

La situación se presenta compleja dado que las oposiciones no se convocaron de manera obligatoria para todos los docentes sin plaza. Por ello, desde la plataforma en proceso de formalización, van a luchar por hacer un «reajuste parcial de las listas» para no perjudicar a los interinos que no se presentaron debido a que no habría reordenación de listas.