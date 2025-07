Al menos 91 plazas de 14 especialidades de las oposiciones de Educación se quedan sin cubrir

T. Artiles Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 17 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Al menos 91 de las 1.127 plazas de las oposiciones docentes en Canarias se quedarán sin cubrir por el bajo porcentaje de aspirantes aprobados en el proceso selectivo, según los resutados provisonales tras la criba de la primera prueba que maneja la Consejería de Educación.

La baja tasa de éxito se concentra en 13 especialidades del profesorado de Secundaria, cuerpo docente donde al menos hay 89 plazas que quedan vacantes. En el de maestros y maestras solo hay dos sin cubrir en el área de Audición y Lenguaje.

APUNTES Similares a 2021 y 2022 En el cuerpo de maestros aprueba la primera parte el 18,1% de aspirantes y en el del profesorado de Secundaria el 16,1%.

Áreas con más vacantes En Formación y Orientación Laboral hay 23 plazas desiertas, 14 en Física y Química, 10 en Sistemas y Aplicaciones Informáticas; 9 en Administración de Empresas o 7 en Matemáticas.

Aprobados sin plaza En el lado contrario están las especialidades con más aptos que la oferta. En secundaria hay al menos 149 aprobados sin plaza.

«Los resultados han sido muy parecidos a las últimas oposiciones ordinarias. En el cuerpo de maestros en el año 2022 quienes superaron la primera prueba fue un 19,11% y ahora ha pasado a ser un 18,14% y en Secundaria ha pasado de un 12,98% de 2021 a un 16,10%, pero siguen siendo resultados muy negativos», reconoce a este periódico Mónica Ramírez, directora general de Personal de la Consejería de Educación del Gobierno canario.

«No estamos nada contentos y no hacemos un balance positivo de los resultados del procedimiento selectivo, y es una cuestión generalizada en todas las comunidades autónomas, porque los resultados en las oposiciones han sido bastante malos», añade la dirigente de la Consejería de Educación, quien cuestiona el sistema de selección del profesorado, regulado a nivel estatal e igual en todas las autonomías, e insta al Ministerio de Educación a modificarlo.

«Entendemos que el sistema no es válido, creemos que uno similar al que hubo en el proceso extraordinario de estabilización, que era un primer examen no eliminatorio, ayudó a unos resultados mejores. Creo que el Ministerio debería reflexionar, tal y como hemos planteado las comunidades autónomas, porque esto no está funcionando. Le hemos pedido no solo que actualicen los temarios, sino que cambie el sistema», añade.

Ramírez, quien aclara que las plazas que se quedan desiertas no se pierden y se añadirán en próximas convocatorias, señala además que el número de aprobados es tan bajo que ni siquiera el resultado del proceso selectivo sirve para ordenar las listas de empleo, donde las personas que superan la oposición pero no obtienen plaza se recolocan en una posición más favorable.

Las oposiciones de este año en Canarias ofertan 1.127 plazas docentes en la enseñanza pública canaria en 31 especialidades, 330 para el cuerpo de maestros y 789 para Secundaria, además de otras 8 para un área de FP, Peluquería.

Por especialidades

Los resultados provisionales del proceso selectivo son muy dispares en función de la especialidad y es en las áreas de secundaria donde se concentra el mayor número de plazas desiertas por no haber suficientes personas aprobadas.

A falta de los datos de Educación Física y Servicios a la Comunidad, las especialidades con plazas desiertas son una de maestros y maestras, la de Audición y Lenguaje, y 13 de secundaria. Son Formación y Orientación Laboral (FOL), con 23 plazas sin cubrir; Física y Química (14); Sistemas y Aplicaciones Informáticas (10); Administración de Empresas (9); Matemáticas (7); Procedimientos Sanitarios y Asistenciales (7); Instalaciones Electrónicas (4); Economía (4); Informática (3); Filosofía (2); Procesos Comerciales (2); Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos (2); y Organización y Gestión Comercial (2).

En el resto de especialidades se han cubierto las plazas y solo en Secundaria hay al menos 149 personas que han aprobado el proceso selectivo pero la nota no les ha llegado para obtener una.

Saber qué falla

La Consejería de Educación del Gobierno canario quiere hacer un diagnóstico para saber «dónde está el problema» en el proceso selectivo docente que lleva a una baja tasa de aprobados.

«Hemos elaborado una encuesta preguntándole a los vocales, a los presidentes de los tribunales y a los coordinadores de las especialidades», explica la directora general de Personal y Formación del Profesorado. «Le hemos preguntado a qué puede obedecer esos resultados, qué creen ellos que podría mejorar las calificaciones», añade. Con esas opiniones se elaborará un diagnóstico, para el que también se prevé poder mantener reuniones con coordinadores de especialidades de otras comunidades autónomas.

«El sistema nosotros no lo podemos cambiar porque está en manos del ministerio, a ver si con este análisis podemos sacar algo que nos haga ver cómo podemos mejorar algo», añade.

Sobre el proceso selectivo de este año en Canarias la directora general de Personal aprecia avances respecto a convocatorias de otros años: «Creo que hemos mejorado en transparencia, ya que publicamos los criterios de calificación, publicamos las plantillas de corrección y las personas aspirantes saben cómo van a valorar los tribunales sus pruebas». También destaca que los opositores «vayan a los tribunales y estos expliquen y motiven su calificación, les hagan ver dónde han errado». «En esa parte es en lo más que podemos avanzar nosotros, pero el sistema es el que tenemos y no nos lo podemos saltar», asegura Mónica Ramírez.

«Queda trabajo y es verdad que todas las autonomías plantean lo mismo, que hace falta un cambio y tenemos que reflexionar con estos resultados para ver qué se puede hacer.