El plan para mejorar en PISA: de «bomba de humo» a positivo pero insuficiente

A falta de conocer «los detalles concretos», la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de reforzar la enseñanza de Matemáticas y de Lengua entre el alumnado de 3º de Primaria a 4º de la ESO, es decir, en el estudiantado de entre 8 y 16 años, ha sido recibida en Canarias de forma muy distinta por la Consejería y los sindicatos. El responsable de Educación, Poli Suárez (PP), la tilda de «bomba de humo», mientras que la representación de las plantillas docentes las ven «positivas» pero aún insuficientes para que las islas dejen de estar en el vagón de cola en ambas materias, además de en competencias en ciencias, como vuelven a estar tras el último informe PISA.

Sánchez llevará hoy el proyecto, que estará dotado inicialmente con 500 millones de euros, al Consejo Escolar del Estado donde se espera que la desgrane en detalle. Para Educación, el presupuesto es «insuficiente» y, además, señaló el consejero en un comunicado, las comunidades tienen «nula información» sobre la idea.

Por su parte, tanto la Federación de Enseñanza de CC OO Canarias, ANPE y el STEC aplauden que Sánchez aluda a la «bajada de ratios» desdoblando grupos o sumando más profesorado, una reinvindicación histórica para las centrales sindicales que además se demostró efectiva cuando se aplicó por obligación durante la pandemia.

Algo que también apoyan son las clases de refuerzo fuera del horario lectivo pero en los centros para el alumnado con menos aprovechamiento. «Habrá que ver cómo se articula, pero la medida es importante por el apoyo tanto al alumnado como a las familias», señala el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC OO, José Ramón Barroso.

«Eso nos parece una idea excelente que también veníamos reclamando», señala uno de los portavoces del STEC, Gerardo Rodríguez. «El nivel de desigualdad económica entre las familias con recursos y las que no hace que unas puedan pagar academias o clases privadas. Pero es que el 35% de la población no puede pagarse esos estudios privados, con lo que ya parte con una desigualdad que habrá que corregir.La pobreza se hereda y los niños que nacen en familias pobres o no tienen el arropamiento o el contexto idóneo en sus casas y no tienen profesores privados si fallan no tienen oportunidades», añade Rodríguez.

Mejora estructural

Lo que abiertamente critican los sindicatos docentes es que se tomen medidas por los resultados de PISA y no se intente mejorar estructuralmente el sistema educativo. Barroso recuerda que además de mejorar en matemáticas y comprensión lectora es necesario avanzar en «atención a la diversidad».

Rodríguez añade que quizás el objetivo es errado. «El fin debe ser aumentar el nivel de la enseñanza y luego los resultados (de PISA) vendrán dados por el aumento de esa calidad».

ANPE, CC OO y STEC también muestran su preocupación por el supuesto reparto entre las comunidades de los 500 millones que anunció Sánchez para este plan. «Esto va a afectar a cinco millones de estudiantes, a casi 200.000 grupos. ¿Cómo se va a repartir? ¿Se dará más a las comunidades que muestran peores resultados en PISA?» se pregunta el presidente de ANPE , Pedro Crespo.