La FP en pie de guerra: «Ni un ciclo menos, ni un recorte más» El profesorado de Formación Profesional se concentra para exigir mejoras y evitar el trasvase de enseñanzas a los centros privados

Carmen Delia Aranda Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 8 de octubre 2025, 02:00

«Ni un ciclo menos, ni una puerta cerrada más. La educación no se vende, se defiende. Ni un recorte más». Estas son algunas de las proclamas coreadas por el profesorado que se concentró este martes en La Laguna y en la capital grancanaria para reclamar al Ejecutivo regional que refuerce la oferta pública de Formación Profesional ante el trasvase de enseñanzas a centros privados.

Las protestas, convocadas por el sindicato STEC, exigen que se garantice una oferta pública completa y descentralizada. La eliminación del ciclo presencial de Igualdad en la FP de toda Canarias y la reducción de grupos en ciclos de la rama sanitaria y de Administración y Dirección de Empresas marca una tendencia que beneficia a los centros de enseñanza privados, explica la portavoz del Secretariado Nacional del STEC, Haridian Moreno.

«Lo que defendemos es la ampliación de la oferta formativa de la Formación Profesional, sin trasladar la inversión educativa a la empresa privada, sino aumentando la inversión en educación hasta alcanzar el 5% del PIB, como marca la Ley Canaria de Educación», indica Moreno.

Esta medida permitiría atender la gran demanda de algunos ciclos formativos, cubrir las carencias en el ámbito de la FP en las islas no capitalinas y mejorar la calidad de la educación, reduciendo el número de alumnos por aula.

«Una de las ramas que tiene mucha demanda y poca oferta es la sanitaria. Recientemente hemos visto a alumnos y alumnas pernoctando en las puertas de los institutos para hacer cola y poder optar a una plaza en los ciclos formativos que ofertan estas enseñanzas», comenta Moreno.

Además, al profesorado canario le consta que los centros de enseñanza privados están aumentando su oferta formativa justo en la rama sanitaria, «que además tiene un 100% de empleabilidad». Por ello, los docentes de la FP exigen «un reparto equitativo de la oferta y que se garantice la formación en el ámbito público, asegurando el derecho del alumnado a acceder a una educación pública de calidad», aclara.

Además, el profesorado lamenta que la oferta formativa discrimine al alumnado canario en función de la isla en la que resida. «Hay familias profesionales que ni siquiera están en las islas no capitalinas, como, por ejemplo, la rama de Química, que no suele llegar a esas islas», señala la portavoz del Secretariado del STEC.

Otro aspecto que les preocupa es la reducción de las horas de docencia: un recorte semanal de dos horas que, entienden, perjudica al alumnado. La medida, pactada con el profesorado, permite emplear esas horas en la búsqueda de empresas donde el alumnado pueda desarrollar prácticas. «Esta reducción supone un ahorro económico para la Consejería, porque no amplía las horas de trabajo de los docentes, sino que se las quita de las clases al alumnado, en detrimento de la calidad de la Formación Profesional», subraya Moreno.

Otro reto de la FP en Canarias es la reducción de la ratio de alumnado por aula, que en algunas familias profesionales llega a ser de 30 estudiantes por clase. «Lo que demandamos es que se produzca una reducción proporcional y que se pueda alcanzar una ratio máxima de 20 alumnos», señala Moreno. «Hay familias profesionales que tienen talleres o laboratorios donde se usan equipos o instrumentos que conllevan cierto peligro o riesgo. En estas aulas la ratio máxima actual es de 20 alumnos, y lo que se está pidiendo es que esta ratio baje de manera proporcional al descenso general», comenta la portavoz del sindicato.

La atención al alumnado con necesidades educativas especiales es otra de las asignaturas pendientes de la FP en Canarias. «El profesorado no está formado ni cuenta con recursos ni apoyo en el aula para poder atender esas necesidades específicas», lamenta.