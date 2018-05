Otra unitaria lucha contra su cierre

Hoya Pineda vive sus días de clase con la amenaza de que sean los últimos. Hoy Eduard, Daniela y Naomi tienen sus libros de sociales abiertos en el tema de la economía y empresa ideando ya la suya propia que desarrollarán luego en el ordenador. En la misma aula Unai y Carmen juegan y aprenden con los números. Jakob y Alexandra, los más pequeños, también juegan. Estas cuatro alumnas y tres alumnos forman un colegio entero junto a su maestra Leticia Peña y los profesores que se acercan cada semana a enseñarles especialidades como educación física, inglés o francés. Esta mañana les acompaña y les pone un timple en la mano Judit Valentín, la docente de música, que imparte la asignatura itinerando entre las cuatro unitarias que integran el Colectivo de Escuelas Rurales (CER) Gáldar-Guía-Agaete, las de Hoya Pineda, Saucillo, Caideros y El Risco de Agaete.

La comunidad educativa de esta escuela del barrio compartido entre los municipios de Guía y Gáldar lucha por que sus asambleas matutinas no sean las últimas, por celebrar más encuentros con otros centros de su entorno como el de la primavera organizado allí en abril, un acto emotivo por la amenaza de cierre encabezado con una pancarta con el lema «la escuela unitaria vive». No quieren formar parte de la larga lista de centros como el suyo que han ido cerrando en los últimos cursos en Canarias por no tener el alumnado suficiente.

llegar a seis. El objetivo claro en Hoya Pineda es llegar, como mínimo, a seis escolares prematriculados. Eduard, Naomi y Daniela pasan al instituto el próximo curso y de momento solo tienen cinco alumnos que han solicitado matricularse en el centro, los cuatro estudiantes en edad de infantil que tienen ya y el hijo de una familia que cruza los dedos para que el centro siga y ofrezca al niño la enseñanza cercana e integradora que buscan. Necesitan otro estudiante para que la Administración no se aferre a los números legales para cerrar la escuela. Según el acuerdo firmado en la pasada legislatura para mantener los colectivos de escuelas rurales, las unitarias necesitan un mínimo de seis estudiantes para que no se cierren.

«Aquí aprendemos a aprender entre compañeros de otras edades», dice Eduard, que ha estudiado toda primaria en Hoya Pineda. «El aprendizaje personal del alumnado de las escuelas unitarias es importante, los pequeños aprenden de los grandes y los grandes no se olvidan de que fueron pequeños y los ayudan», explica la maestra y directora de la escuela, Leticia Peña, que lleva once años en centros de este tipo y es una defensora a ultranza del modelo educativo que fomentan.

integrador. Las unitarias son centros con un máximo de tres grupos en los que los escolares de diferentes etapas aprenden en la misma aula. «El aprendizaje es muy personal e integrador, la relación con las familias es muy importante y el alumnado aprende a ser empático, a ponerse en el lugar del otro», explica la maestra, quien se ve enseñando el número 1, a leer y las fracciones en la misma clase. «Eso es enriquecedor», dice. Está demostrado, añade, que estos estudiantes rinden educativamente a la perfección cuando dan el salto a los institutos más poblados para estudiar la secundaria.

La docente explica que ya vivieron la amenaza de desaparición el curso pasado. La incertidumbre ahora es más real y Peña apunta que quizás sería necesario que la administraciones se esfuercen por revitalizar estas escuelas ofertando servicios conjuntos complementarios que faciliten a las familias la matriculación. Mientras, la unitaria de Hoya Pineda lucha por seguir viva.