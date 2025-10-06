Oliver Rivero-Arias: «Es un orgullo muy grande poder ser el primer canario catedrático de la Universidad de Oxford» El experimentado profesor grancanario ha recibido esta distinción gracias a su excelente labor en la investigación en el campo de la economía de la salud

Daniel Armas Ramírez Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 6 de octubre 2025, 15:37 | Actualizado 16:11h. Compartir

Oliver Rivero-Arias se ha convertido en el primer canario catedrático de la Universidad de Oxford. Nacido en el barrio capitalino de La Paterna, el profesor grancanario siente «un orgullo muy grande» por poder decir que le han dado una cátedra de una de las universidades más prestigiosas de Europa por su gran labor en las investigaciones de la economía de la salud.

Terminó de estudiar la licenciatura de Economía en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en 2001, para posteriormente marcharse a la Universidad de York en Reino Unido, a realizar un máster sobre la Economía de la salud. El verano en el que finalizaba dicho curso, decidió realizar las prácticas en un centro de investigación en Oxford. «En un principio era algo que solo iba a durar unos meses, pero una cosa llevó a la otra y finalmente acabé quedándome en el país», reconoce el canario. Años más tarde, en el 2010, completó su doctorado en Salud Pública en la Universidad de Oxford, consolidando su enfoque en la investigación interdisciplinaria.

Desde entonces, Rivero-Arias es especialista en la Economía de la salud con una sólida trayectoria académica y profesional. Actualmente forma parte de la National Perinatal Epidemiology Unit (NPEU), una unidad reconocida por su trabajo en salud materna, neonatal e infantil. Su labor se centra en la evaluación económica de intervenciones médicas relacionadas con el embarazo, el parto, la atención neonatal y la infancia temprana. «Tratamos de mejorar la salud de los bebés y de las embarazadas con ensayos clínicos. Buscamos comprender tanto los costos económicos como los beneficios en salud de distintas prácticas y políticas sanitarias», explica el catedrático.

Oliver Rivero-Arias en alguna de sus conferencias en la Universidad de Oxford. C7

Además de su labor en análisis, tiene una gran responsabilidad en la universidad británica, ya que al ser nombrado catedrático ha asumido el rol de ser un investigador independiente. «Tengo una responsabilidad completa de obtener el dinero para financiar los estudios, diseñar como quiero realizarlos, llevarlos a cabo, interpretarlos y luego finalmente publicarlos. Todo el proceso pasa únicamente por mí», comenta. Ahora, reconoce que es un «investigador consolidado en su sector».

El grancanario también lidera un equipo de economistas de la salud que realiza estudios cuantitativos como experimentos de elección discreta, modelos de decisión y análisis de costo-efectividad. También tiene una fuerte presencia en el ámbito editorial y académico. Pertenece al cuerpo de editores de la revista Pharmacoeconomics y fue coeditor jefe hasta abril de 2025 de la revista científica Health and Quality of Life Outcomes. Ambas revistas internacionales se centran en la medición de resultados en salud desde la perspectiva de los pacientes y las poblaciones.

Las dificultades en España

Para llegar a ser catedrático en el Reino Unido, Rivero-Arias ha tenido que superar varias fases académicas. Primero fue asistente, seguido de un doctorado y posteriormente un postdoctorado. Una vez superó estas fases, la Universidad de Oxford le reconoció como catedrático.

En cambio, reconoce que en España «es distinto», debido a que las universidades españolas no realizan tantas labores de investigación. «Creo que si yo hubiese realizado mi carrera en España, hubiese sido más complicado poder llegar a ser catedrático. La situación en ambos países es diferente». Pero sobre lo que realmente se pregunta Oliver es si algún día podrá volver a su país para realizar su trabajo. «Me encantaría volver y trabajar en España, pero las cosas no son fáciles. Si se pudiera dar el caso, realmente habría que ver el interés que tendrían las universidades españolas en traer a investigadores como yo, que sabemos de cerca cómo es la investigación internacional».

Oliver Rivero-Arias es una figura destacada en la economía de la salud en Europa, especialmente en lo que respecta a la salud infantil y perinatal. Su trabajo le ha recompensado siendo el primer canario catedrático de la Universidad de Oxford, pero sus objetivos aún no están completos. Lo que realmente desea el grancanario es que en un futuro pueda volver a las islas para desplegar todo su potencial en su hogar.