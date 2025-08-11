Novedades en las becas universitarias de Canarias: se podrán pedir aunque se cambie de grado La solicitud será posible, siempre que no se haya permanecido más de dos años en la titulación anterior | La partida es de 10,5 millones, al igual que en los años anteriores

La Consejería de Universidades del Gobierno de Canarias ha publicado la convocatoria de becas para el curso 2025-26, destinada al estudiantado de grado y máster que recibe formación en centros públicos, ya sea dentro o fuera del archipiélago, en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). Como novedad, será posible solicitar la ayuda tras un cambio de grado, siempre que no se haya permanecido más de dos años en la titulación anterior.

El área señala en un comunicado que la dotación disponible es de 10,5 millones de euros, la misma partida que en años anteriores. Con este importe se busca reforzar las «políticas públicas que garantizan el acceso en condiciones de equidad a la educación superior».

Se trata de una beca complementaria a la del Estado, que permite cubrir los gastos relacionados con la matrícula, residencia, transporte, rendimiento académico y discapacidad.

Así, la ayuda de matrícula cubre el importe total de los créditos inscritos y la cuantía fija ligada a la renta es de 1.700 euros. La dotación por residencia asciende a 2.700 euros, mientras que por excelencia académica oscila entre 75 y 200 euros, y por transporte entre 442 y 937 euros. Las ayudas se sitúan entre 600 y 3.000 euros, en el caso de estudiantes con discapacidad.

El estudiantado contará con un mes para presentar sus solicitudes, a partir de este lunes 11 de agosto. De esta manera, se busca adelantar los plazos respecto a cursos anteriores para favorecer la planificación académica y mejorar los tiempos de gestión.

La Consejería matiza que la posibilidad de pedir la beca pese a haber cambiado de grado, supone un reconocimiento al derecho del estudiantado de modificar su itinerario académico, sin perder acceso a las ayudas. «No todas las trayectorias se completan sin ajustes y esta convocatoria contempla esa realidad sin penalizaciones injustas», señala al respecto la responsable del área, Migdalia Machín.

Otra novedad consiste en la incorporación de un nuevo criterio de acceso para quienes cursen especialidades con un plan de estudios diferente en universidades públicas fuera de su isla de residencia, incluso si el grado está implantado en ella.

Esta medida permite solicitar la beca cuando la orientación formativa o la oferta específica solo esté disponible en otro centro, respondiendo así a la diversidad académica real dentro del sistema universitario.

Se trata de «mejoras» que se han podido implementar tras un proceso de revisión técnica impulsado por la Dirección General de Universidades e Investigación, que detectó la necesidad de actualizar una convocatoria que no había sido modificada en profundidad.

Machín subraya que la convocatoria responde a una política pública orientada a atender con eficacia las distintas situaciones del estudiantado: «Nuestro objetivo es garantizar que las decisiones académicas no estén condicionadas por el lugar de residencia ni por barreras económicas, y que las becas acompañen los procesos formativos con justicia y coherencia».