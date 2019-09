«No venda armas», la carta de una niña a la ministra de Defensa

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este jueves el colegio José María del Campo, ubicado en el barrio sevillano de Triana, para conocer a Alba Dai Abia, pequeña de once años que el curso pasado le envió una carta para solicitarle que "no vendiera armas a Nicaragua, ni a ningún otro país que las use para matar a personas".