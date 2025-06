Nace un «frente común de lucha» por los derechos del alumnado con necesidades

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 7 de junio 2025, 23:33 Comenta Compartir

«Soy de La Gomera, vivo en Chipude, tengo un hijo de 20 años con TEA —trastorno del espectro autista—, no verbal por epilepsia, y que justamente este año deja el sistema educativo. Aun así, mi motivación es grande, llevo años de lucha para que ahora mi hijo no tenga un futuro por no haber tenido unos recursos educativos de calidad». Guaci Navarro es una de las impulsoras, junto con otras familias con hijos o hijas con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), de la Plataforma canaria de educación inclusiva.

La iniciativa se hizo pública la semana pasada en Lanzarote y cuenta con el apoyo de profesionales de la educación, asociaciones y personas comprometidas con los derechos humanos, la justicia educativa y el fin de la segregación escolar, tal y como detalla la propia entidad en un comunicado.

Este «frente común de lucha» también goza del respaldo de la asesora experta en derecho educativo Laura Abadía, «reconocida por su labor en defensa legal del alumnado con discapacidad o en situación de vulnerabilidad».

La plataforma aclara que nace como «respuesta al incumplimiento sistemático del derecho a la inclusión en el sistema educativo canario» y enfatiza que «muchos niños y niñas con discapaciadad o NEAE siguen enfrentando barreras que limitan su aprendizaje y su participación en igualdad de condiciones».

En este sentido, Alejandra Rodríguez, representante de la entidad por la isla de Fuerteventura, asegura que forma parte de la iniciativa porque cree en una «inclusión totalmente real», que hasta ahora no ha experimentado con su hija. «Creo en la lucha, en la fuerza y en que sí se puede integrar a estos niños en la sociedad, con los recursos adecuados», manifiesta.

La plataforma expone una serie de demandas que considera urgentes, como es el «fin de la segregación educativa por razones de discapacidad o diagnóstico», la existencia de «recursos personales y materiales suficientes en los centros ordinarios», la formación obligatoria del profesorado en «inclusión, accesibilidad y Diseño Universal para el aprendizaje» o el «cumplimiento y supervisión del marco legal vigente, especialmente la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2008».

Elsa Llana, representante por Lanzarote, lamenta que la Consejería de Educación del Gobierno canario «todavía no ha puesto en marcha ninguna normativa que reconozca el derecho fundamental a la educación» de este alumnado. Por su parte, Carolina Buriticá, por Gran Canaria, anuncia: «No vamos a permitir que se lleve adelante un cambio de norma que no esté conforme a los derechos de nuestros niños y dentro del marco de la legalidad».

Seis asociaciones salen hoy a la calle por una ley contra el bullying La plataforma canaria de educación inclusiva es una de las entidades que reclamarán este domingo una ley integral contra el bullying. La movilización saldrá desde el Auditorio Alfredo Kraus, en Las Palmas de Gran Canaria, y Playa Martiánez, en el municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz, a las 12.00 horas. La iniciativa ha sido impulsada porLaura Fernández, madre de Lucía, la niña de 12 años que se quitó la vida en Tenerife, a través de su plataforma Rompe el silencio Canarias. Se recogerán firmas para poder presentar formalmente la norma contra el acoso escolar. Hacen falta 500.000.

