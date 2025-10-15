Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Entrega de los reconocimientos que la Mapfre concede cada año a lo médicos internos residentes (MIR) más destacados de los diferentes hospitales públicos de las islas.
Mapfre premia la excelencia médica y refuerza su apoyo a la investigación sanitaria en Canarias

La entidad ha destinado más de 2,3 millones de euros en la última década a proyectos para mejorar la salud y la calidad de vida de la población canaria

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 15 de octubre 2025, 15:37

Comenta

La Fundación MAPFRE Canarias ha reconocido este miércoles el esfuerzo y la excelencia de los profesionales médicos de las islas en un acto celebrado en su sede institucional en Las Palmas de Gran Canaria, en el que se entregaron los Premios al Médico Interno Residente (MIR) más destacado y las Becas de Investigación Médica 2025, según informó la propia fundación.

El evento estuvo presidido por Ignacio Baeza Gómez, presidente de la Fundación MAPFRE Canarias, y Adasat Gómez González, director del Servicio Canario de Salud, quienes destacaron la importancia de respaldar el talento joven y fomentar la investigación biomédica en el Archipiélago. También participaron Esther Martel Gil, directora de la Fundación, representantes de los hospitales docentes de Canarias y miembros de los equipos investigadores galardonados.

Con estos reconocimientos, la Fundación MAPFRE Canarias refuerza su compromiso con los profesionales de la salud y con la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, una línea de trabajo a la que ha destinado más de 2,3 millones de euros en los últimos diez años, dentro de su Programa de Promoción de la Salud. Este programa impulsa iniciativas centradas en patologías prevalentes en la población canaria y en la prevención de enfermedades.

Durante el acto, Ignacio Baeza subrayó que «estos premios y becas son el reflejo del compromiso firme de la Fundación con el talento médico y la investigación sanitaria en Canarias», y aseguró que la entidad «seguirá impulsando programas que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de las personas, en colaboración con las instituciones públicas y el Servicio Canario de Salud».

Por su parte, el director del SCS, Adasat Gómez, agradeció a la Fundación MAPFRE Canarias su «contribución constante a la investigación biomédica y su apoyo a los jóvenes médicos que se inician en la investigación clínica», al tiempo que valoró la labor del Instituto de Investigación de Canarias y del personal sanitario que participa en estos proyectos.

Con más de dos décadas de trayectoria en las islas, la Fundación MAPFRE Canarias se ha consolidado como un aliado estratégico del sistema sanitario público, apoyando la formación, la innovación y la investigación médica para mejorar la salud y el bienestar de la población.

