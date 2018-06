Las personas sordas reclaman un sistema bilingüe de enseñanza

La Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias reclama la implantación de «un sistema bilingüe de enseñanza para que el alumnado sordo aprenda tanto el español hablado como la lengua de signos», explicó Monserrat Mella, educadora de familia de la Federación.

En estos momentos, dijo Mella, «la enseñanza es puramente oralista», aunque en algunos centros de atención preferente –existen siete en infantil y primaria y cuatro en secundaria– «tienen algún recurso relacionado con la lengua de signos».

Mella señaló que hay alumnado sordo que utiliza implantes cloqueares y otros estudiantes utilizan audífonos y acceden a la información «bastante bien», tanto que «casi parecen oyentes», pero, por otro lado, están los sordos signantes, los que utilizan la lengua de signos, y este último grupo «tiene menos accesibilidad al curriculum».

Al contar con estos implantes o audífonos se cree que la persona sorda no tiene dificultad en el proceso educativo, sin embargo, explica la experta, «eso no es del todo cierto. En algún caso puede que le vaya bien, pero en muchos otros no es así. Hay muchas situaciones de comunicación en las que se pierde información –cuando hablan varios a la vez, señala–. Las aulas no están acondicionadas acústicamente y eso también dificulta la comprensión». Esas dificultades, añade Mella, «se ven después en resultado académico. La mayor parte de las personas sordas tienen déficit en la lectoescritura».

Con estos problemas en primer plano la Asociación de Personas Sordas de Gran Canaria, en colaboración con la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canaria han organizado para hoy, en el Centro Insular de Iniciativas de La Caja de Canarias (Cicca), en la Alameda de Colón, una jornada de reflexión bajo el título Situación del alumnado sordo en Gran Canaria y buenas prácticas. «En estas jornadas tratamos de poner de manifiesto esto tipo de cuestiones en voz de los propios alumnos sordos y sus familias y que los profesionales nos cuenten cómo trabajan. Hemos invitado a profesorado de varios centros de Madrid pues ellos utilizan un modelo diferente y el alumnado accede a la lengua de signos y a la hablada», explicó.

A juicio de Mella, uno de los mayores escollos es que «no todos los alumnos con problema de audición están en centros preferentes. Muchos alumnos cursan sus estudios en centros ordinarios y no tienen recursos extras para su formación». Y abundó en que el alumnado sordo que puede «hablar y oír» no lo tiene todo solucionado. De hecho, insistió la experta , los resultados escolares demuestran lo contrario. «Habría que preguntarse por qué tan pocos alumnos sordos llegan a la universidad», dijo.