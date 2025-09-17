Jornada lectiva del profesorado: Canarias ya aplica la rebaja anunciada por Sánchez La mayoría de las comunidades llegan a las 18 horas en ESO y Bachillerato y 23 para los maestros de Infantil y Primaria

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:28 | Actualizado 17:39h. Comenta Compartir

Canarias ya aplica la reducción de la jornada lectiva del profesorado anunciada este miércoles por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien precisó que impulsará una ley de nuevas medidas que establecerá un máximo obligatorio de 23 horas lectivas en segundo ciclo de Infantil y en Primaria y un máximo de 18 horas para la ESO y Bachillerato.

La mayoría de las comunidades, entre ellas Canarias, ya cumplen ese objetivo. En el caso del archipiélago, en el curso 2019-20 se redujo a 18 las horas lectivas del profesorado de secundaria y en 2022 se hizo con los maestros y maestras de Infantil y Primaria, pasando de 25 a 23 horas lectivas, quedando dos horas para otro tipo de actividades complementarias.

Sánchez también anunció, sin dar cifras concretas, que el proyecto de ley con el que el Gobierno intentará fijar el horario lectivo introducirá bajadas de ratios de estudiantes por clase, una de las principales reivindicaciones del profesorado. También la mayoría de las comunidades como Canarias se sitúan por debajo de los máximos que marca la ley estatal.

De hecho, en septiembre se empezó a aplicar en las islas el acuerdo firmado en abril entre la Consejería de Educación del Gobierno canario y los sindicatos docentes que reduce el número máximo de estudiantes por aula en el segundo ciclo de Infantil, Primaria y ESO, que se aplicará en los próximos tres cursos.

El objetivo alcanzar un máximo de 25 estudiantes por aula en la ESO, 22 en Primaria, y 16, 18 y 20 escolares en los niveles en Infantil de 3, 4 y 5 años, respectivamente.

Sánchez también anunció que el Ejecutivo impulsará a partir de 2026 un nuevo programa de ayudas para la escolarización gratuita del alumnado de 0-3 años dirigido a las familias bajo el umbral de pobreza, de forma que se les garantizará la gratuidad absoluta en esta primera etapa, un programa que estará dotado con 175 millones de euros.