Desde el pasado jueves la empresaria grancanaria Ana Suárez es la nueva presidenta del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). En esta entrevista explica sus objetivos, entre ellos mejorar la colaboración público-privada.

–Es la primera mujer presidenta del Consejo Social...

–Ha tardado, pero creo que se le da más importancia fuera del Consejo Social. Es lo normal, es lo que está sucediendo en la sociedad, donde cada vez tenemos más presencia femenina en todos los niveles. Lo importante no es la relevancia de la persona o si es mujer u hombre, sino la labor que se hace. Pero sí, muchas mujeres de esta universidad se han alegrado y se lo agradezco.

–¿Le costó decir que sí?

–Yo ya estaba dentro del pleno y fui vicepresidenta en la época de Jesús León Lima. Pero realmente fue un reto porque creo que es importante que haya alguien del mundo de la empresa en la universidad. Pero me lo pensé un poco, porque claro, personalmente también tienes prioridades, no puedo descuidar la empresa. Pero creo que es compatible. Que tengo un gran equipo dentro del Consejo Social y que no es solo una labor de quien preside sino de todo el equipo.

–En su investidura reclamó «más y mejor colaboración público-privada». ¿Qué significa eso?

–La universidad es pública. Se creó impulsada por la sociedad hace 35 años y depende de la financiación de los presupuestos del Gobierno de Canarias. Pero hace también una labor para la sociedad. Hay una parte pública y una parte privada. Yo creo que hay que potenciar eso porque la conexión que puede haber entre lo público y lo privado es lo que mejor resultado produce a todos los niveles. En cuestiones de rentabilidad económica y de bienestar social si todos vamos alineados y trabajamos en una misma línea es mejor. Hay un problema de falta de conexión porque muchas veces cada uno va por su lado porque están en su ámbito por distintas cuestiones. El sistema de gobierno que tienen las universidades, por ejemplo, por la forma en la que se gestionan. Muchas veces no se mira hacia fuera y el que está fuera tampoco mira hacia dentro. Cada uno está en su realidad y a veces lo que hay que hacer es unirlo. Dentro de la universidad hay grandes líneas de investigación, hay grandes profesionales del mundo académico y de la formación. Y gran parte no se termina de conocer fuera y esta universidad, en muchas ocasiones, no es consciente de la realidad que hay fuera y de los problemas que se tienen en la en la sociedad y en la economía real, y que a veces hay que dar una solución o anticiparse. También hace falta también conectar con la problemática, con el día a día, con la situación que hay a nivel social y económico en Canarias.

–También dijo que las titulaciones se debían adaptar a la demanda. Pero aquí prima el turismo...

–Tenemos turismo y otros muchos sectores que también trabajan con el turismo, es decir, tenemos sectores industriales, transporte, conectividad, logística, sanidad, educación... servicios que parece que no tienen nada que ver y sí tienen mucho que ver. Por ejemplo, un turista cuando viene valora tener una serie de servicios una buena sanidad, una buena conectividad, un buen alojamiento. Porque cuando pensamos en turismo lo focalizamos, en lo en la parte más alojativa, pero es mucho más. Nosotros tenemos que dar una respuesta a todos. Dar soporte a nuestro principal motor económico y que también seamos capaces de plantear otros perfiles que permitan diversificar en lo posible la actividad en nuestras islas. Surgen nuevos nichos, nuevos posibles sectores de potencial crecimiento futuro, pues tenemos que detectarlo y ser capaces de empezar a crear acciones para el futuro, para lo que nos va a venir dentro de unos años. El sistema universitario, como está a día de hoy, tiene un nivel de burocracia importante y es complejo. Para implantar nuevas titulaciones pueden pasar años cuando realmente tenemos que ser ágiles. Ahí es donde hay que hacer una revisión, no solo en esta universidad, es una revisión al sistema universitario. Tener un filtro es necesario, pero también se pueden simplificar los procedimientos y hacerlos más operativos para que se adapten a las necesidades que hay en la en la sociedad. La forma en la que se gobierna la universidad, por ejemplo, deciden quienes tienen interés dentro de ella, pero no hay ningún tipo de consulta fuera de la universidad. Los principales recursos de esta universidad provienen de la sociedad a través de los presupuestos públicos del Gobierno de Canarias, pues la sociedad debería tener opinión e influir en aquello que cree que es más oportuno.

Ana Suárez, presidenta del Consejo Social de la ULPGC, en el rectorado. Cober

–¿Eso no sería reducir la independencia universitaria?

–Todo lo que sea potenciar la presencia de la sociedad es bueno. Que el Consejo Social tenga mayores competencias creo que es bueno para la universidad, en conciencia lo creo. Estamos personas de todos los ámbitos, tenemos un magnífico equipo, un magnífico pleno. También un personal administrativo de servicios estupendo y a nivel técnico, también. Un pleno donde hay de todas las sensibilidades, de todos los colores políticos, de todos los ámbitos vinculados a la universidad, y fuera de la universidad. Y donde todos estamos involucrados, porque lo que nos interesa es la mejora continua y dar una respuesta a la demanda social.

–¿Con mayor presupuesto?

–Tenemos un presupuesto anual cuando tenemos un marco de programas que son plurianuales. Eso genera una incertidumbre sobre cómo vas a poder afrontar el futuro. Deberíamos por lo menos tener un marco, al menos mínimo, de referencia, para trabajar en los siguientes años. Y ahí es donde, digamos, hace falta, yo creo, por la experiencia pasada que ha habido contratos programa que es necesario. Y creo que el Gobierno está implicado, así me lo ha trasladado la consejera. Entiendo que se está trabajando en un marco plurianual de financiación para las universidades y bueno, eso es algo que va a ser positivo. Pero también hay que hacer un ejercicio de reflexión interna y ver si tenemos todavía recorrido y mejorar la eficiencia de los servicios.

–¿Cree que las universidades privadas son una amenaza?

–Esto también es parte de lo que yo llamo más y mejor colaboración público privada. La parte privada nunca es enemiga de la parte pública. Es complementaria. A nivel universitario yo creo que por eso se tiene que trabajar conjuntamente. Creo que es un error ver que lo privado es enemigo de lo público. Eso verlo con una cierta cortedad de miras. A veces echamos la culpa a otros cuando tenemos que hacer autocrítica. Si las universidades privadas están creciendo, si tienen mayor número de estudiantes hay que reflexionar y ver por qué. En algunos casos, se adaptan de forma más ágil a las necesidades, porque no tienen la burocracia y la lentitud de las públicas. Detectan determinados nichos de mercado que, a lo mejor, en la pública no es tan fácil. Pero se puede trabajar conjuntamente. Me ha gustado mucho ver que hay titulaciones que se comparten entre universidades públicas con el fin de optimizar los recursos y ¿por qué no puede darse entre la pública y la privada? Que se hayan introducido universidades privadas favorece de alguna manera la competencia y eso es bueno para avanzar.