Con la IA en la universidad «la docencia cambia o tiene que cambiar»

De la docencia personalizada a un aumento de los problemas de convivencia en las universidades. La inteligencia artificial (IA) plantea «retos y oportunidades» a la enseñanza, algunos de los cuales los afrontan las defensorías universitarias en el 25º Encuentro Estatal que celebran en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) desde ayer y hasta mañana viernes.

«Con la IA la docencia cambia o tiene que cambiar porque aporta unas herramientas que no existían antes. Son como un sunami, y vamos a navegar en él. Por eso tenemos que tomar conciencia de cuáles son los retos y las oportunidades que nos brinda», explicó ayer el profesor Ricardo Vergaz Benito, de la Universidad Carlos III de Madrid, que ofreció una ponencia al respecto en la primera sesión del encuentro.

La IA, dijo Vergaz, «nos va a permitir generar contenidos nuevos. Chat GPT ya lo están usando nuestros estudiantes y sería ridículo mirar a otro lado. Para ellos es acceder a una mejor información, es una oportunidad porque vamos a poder hacer muchas cosas que antes no, como la personalización de la docencia».

El reto, añadió, es «cómo vamos a hacer todo esto manteniendo el papel del profesorado. La gente puede pensar para qué me sirve un profesor si puedo hacer muchas cosas interactuando con la IA. Pues básicamente, nosotros somos necesarios porque sin el docente el mayor riego que puede corre un estudiante solo con la IA es que pierda el pensamiento crítico».

Lo que sí habría que hacer, dijo Vergaz es «perderle el miedo», aprender «dónde nos vamos a mover» y «enseñar cómo utilizar las herramientas de IA de manera ética, responsable y eficaz», para lo cual, añadió, hace falta una regulación.

Alejandra Sanjuán, Defensora de la ULPGC y Milagros Alario, presidenta de Conferencia estatal de Defensorías Universitarias (CEDU), pusieron, por su parte, el énfasis en los problemas de convivencia que pueden traer herramientas de IA. Ya con el WhatsApp, comentaron ambas, se están dando, va «en aumento» y es «generalizado» en todas las universidades, dijo Alario.

En su opinión, este aumento se debe por un lado a que «cosas que antes no se veían como problema ya se ven» y por otro que el «acoso entre iguales antes no se denunciaba. Ahora sí. Socialmente hay mucha más sensibilidad en ese tema. Y las redes no están ayudando. En sede universitaria el acoso físico está más controlado. En las universidades se da más en redes».

De hecho, Sanjuán dijo que a veces no son conscientes y apelan a su «libertad de expresión» cuando vierten comentarios «en un grupo de clase» con lo que es «materia de universidad. Si estás atacando a un profesor se crean problemas de convivencia». Preguntada por si se da más entre docentes o entre estudiantes Sanjuán dijo que entre el alumnado, «Crean grupos de clase y pasan a poner chistes. Van ofendiéndose y no se dan cuenta de que eso genera problemas de convivencia en el aula. Hay un caso en la ULPGC de una alumna que ingresó por ansiedad porque en el grupo se siente atacada. Son acoso. No saben gestionar las redes sociales», abundó la Defensora de la ULPGC.

La LOSU y las relaciones de las defensorías con los nuevos cauces de resolución de conflictos también será temas de debate.