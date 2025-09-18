La Gomera estrena centro integrado de FP El consejero de Educación, Poli Suárez, señaló que la creación del CIFP «consolida la voluntad de esta consejería por ofrecer oportunidades a la población en las islas no capitalinas»

El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, junto con el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, inauguró este jueves de forma oficial el nuevo Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) en San Sebastián de La Gomera, uno de los cinco que ha iniciado su actividad en este curso escolar 2025-26 en Canarias, con un recorrido por sus instalaciones.

Se trata del primer centro de estas características en la isla colombina. Educación señala en una nota que su apertura resulta «fundamental» para el despliegue del Mapa Insular de la FP, con la que busca acercar estas enseñanzas a todo el archipiélago para garantizar la igualdad de oportunidades.

El líder del área, Poli Suárez, señaló que la creación del CIFP «consolida la voluntad de esta consejería por ofrecer oportunidades a la población en las islas no capitalinas, generando nuevas opciones de formación y empleo directamente vinculadas con la realidad socioeconómica de cada territorio».

Además, recordó que la puesta en marcha este curso de nuevos CIFP —cinco en toda Canarias— responde a una planificación territorial objetiva y equilibrada. «Hemos trabajado desde el inicio de legislatura para que la FP sea un motor de cambio en Canarias y, con la apertura de centros en islas como El Hierro, La Gomera, o en el sur de Fuerteventura, logramos un hito histórico que abre la puerta a generaciones enteras de jóvenes que ahora pueden formarse sin abandonar su isla», añadió.

Suárez anunció en la visita que la próxima semana se publicará la «resolución para iniciar el período de matrícula del nuevo NEAE +21 de la isla, que estará ubicado en el Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) de San Sebastián de La Gomera».

Al mismo tiempo, recordó otros proyectos que se están ejecutando en la isla, como la ciudad educativa y deportiva de San Sebastián de La Gomera, la eliminación de barreras arquitectónicas en centros educativos de la isla, o la incorporación de espacios de sombra, entre otros.

Por su parte, Casimiro Curbelo defendió el valor de la educación como motor de transformación social y progreso, y puso el acento en la oportunidad que abre este tipo de centros para ofrecer una amplia oferta formativa «que se ha ido diseñando también en función de las necesidades labores del territorio insular».

El centro

El nuevo CIFP en San Sebastián de La Gomera nace de la transformación del antiguo Instituto de Educación Secundaria (IES) San Sebastián. En su primer curso académico bajo esta denominación, cuenta con veinte grupos autorizados para un total de 259 estudiantes, además de una plantilla de cerca de cuarenta docentes, entre personal a tiempo completo y parcial, y personal socioeducativo.

En lo que se refiere a la oferta académica del centro, el nuevo CIFP incluye ciclos formativos de grado básico, medio y superior en áreas como Sanidad, Hostelería y Turismo, Electricidad y Electrónica, Imagen Personal, Actividades Físicas y Deportivas, Energías Renovables o Administración y Gestión. Asimismo, incorpora programas de Formación Profesional Adaptada.

El centro dispone también de un Aula de Tecnología Aplicada (ATECA), con recursos que simulan entornos laborales reales, y mantiene dos proyectos europeos Erasmus+ de movilidad internacional para alumnado y profesorado. Además, forma parte de las Redes de Enseñanzas Profesionales de Innovación, Emprendimiento y Orientación Profesional, lo que refuerza su vocación de apertura al entorno productivo.

El avance de la FP

La FP en Canarias sigue al alza, con 47.066 estudiantes matriculados este curso, un 8,6% más que el anterior.

Además, la red autonómica suma 2.600 grupos en los 175 centros públicos que imparten en Canarias este tipo de enseñanzas, con casi 4.000 docentes implicados, de los cuales 290 de ellos han sido contratados de nuevo este curso. Por modalidades, un total de 3.619 estudiantes corresponden a ciclos de Grado Básico, 17.442 a Grado Medio y 25.015 a Grado Superior, además de 516 en Formación Profesional Adaptada y 474 en cursos de especialización.

Este crecimiento se apoya en la apertura de cinco nuevos CIFP en distintas islas. Además del nuevo CIFP gomero, arrancan su actividad bajo la nueva denominación otros cuatro: en Valverde (El Hierro), en Morro Jable (Fuerteventura), en Santa María de Guía (Gran Canaria) y en Telde (Gran Canaria), si bien este último cuenta con la denominación desde el pasado mes de febrero.