De la frustración al éxito: la FP Superior, la segunda oportunidad para estudiantes que se sintieron perdidos

Cuando Javier llegó a la facultad de Derecho, sentía que estaba haciendo lo correcto: cumplir las expectativas familiares, tener una carrera, garantizar su futuro. Pero tres meses después, el entusiasmo desvaneció. Aulas masificadas, falta de contacto humano, enfoque abstracto y teórico… todo le hizo cuestionarse si realmente estaba en el lugar adecuado. «Me sentía invisible. En el instituto los profesores me conocían. En la universidad, era uno más entre 150. Nadie notaba si iba o no, si entendía o no» cuenta Javier, hoy alumno del ciclo de Marketing y Publicidad en ICSE.

Su historia no es única. Cada año, más de 135.000 estudiantes abandonan la universidad en España, la mayoría en el primer curso, según el Ministerio de Universidades. En Canarias, la tasa asciende al 23,4%, muy por encima de la media europea.

«En España, y especialmente en Canarias, sigue pesando el estigma de que la FP es de segunda categoría, destinada a quienes no valen para la universidad. Nada más lejos de la realidad. La FP Superior ofrece salidas profesionales concretas, prácticas y bien remuneradas, y no cierra en absoluto las puertas de la universidad. De hecho, las amplía.» señala D. José Domingo Martín Espino, presidente de ICSE.

Talento desaprovechado: una realidad silenciada

El perfil más preocupante no es el del alumno que no se esfuerza. Es el del estudiante brillante que, pese a su capacidad, no encaja en un sistema universitario impersonal y alejado de la práctica. «No se trata de chicos sin capacidad. Todo lo contrario. Muchos son alumnos brillantes, pero se sienten perdidos y solos,» explica el equipo pedagógico de ICSE, centro de referencia en Formación Profesional Superior en Canarias.

Ese es el perfil que más preocupa: jóvenes con expediente notable o sobresaliente en Bachillerato, con ilusión y talento, que se topan con un sistema universitario muy teórico, poco personalizado y, en muchas carreras, desconectado de la realidad laboral. Muchos sienten que lo que estudian no tiene relación con su vocación o con el mundo real. Otros simplemente no encuentran su sitio.

Las cifras lo demuestran. En Canarias, solo el 43,8% de los alumnos que inician estudios universitarios finalizan en la misma carrera en el tiempo previsto. A nivel nacional, la media ronda el 46%. Esto significa que más de la mitad tardan más años, abandonan o cambian de itinerario.

FP Superior: redención y trampolín

Frente a este panorama, la Formación Profesional de Grado Superior ofrece una alternativa realista y transformadora. En ICSE, centro referente en FP en Canarias, lo viven cada curso: «Hemos visto alumnos desmotivados que, al entrar en FP Superior, se reactivan completamente. El 100% de nuestros casos de este perfil ha reconducido su futuro con éxito,» asegura el Presidente de ICSE.

¿La clave? Una combinación de elementos muy concretos: Los ciclos formativos duran dos años, están conectados con el tejido empresarial, ofrecen prácticas reales desde el primer curso y permiten, si el estudiante lo desea, continuar luego estudios universitarios con una base mucho más sólida. Además, cada alumno tiene un tutor real, que le sigue, le conoce, y le guía.

«Empecé Psicología, pero no me sentía conectada. En FP encontré clases prácticas, profesorado cercano y un ritmo que me motivaba. Hoy estoy haciendo prácticas en una clínica y me encanta» comentó Claudia, alumna de Integración Social en ICSE.

Las cifras hablan claro: la inserción laboral de la FP Superior supera el 74% en España, mientras que en titulados universitarios ronda el 46%. Además, en sectores técnicos y tecnológicos, los titulados en FP pueden tener sueldos incluso superiores a graduados universitarios sin experiencia. En Europa, la situación es muy distinta: en países como Alemania, Austria o Suiza, más de la mitad de los jóvenes optan por FP en lugar de universidad, atraídos por su alta inserción laboral y su conexión con el mercado.

Segunda oportunidad… y mucho más

Para jóvenes como Javier o Claudia, la FP no solo ha sido un salvavidas: ha sido la posibilidad de redescubrir su vocación. Hoy estudia lo que les gusta, se sienten valorados y ya planifican su futuro con seguridad. «La FP Superior es la mejor primera opción para muchos. Pero, sobre todo, es la mejor segunda oportunidad para quienes se sintieron perdidos,» concluye D. José Domingo Martín Espino.